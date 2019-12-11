Число раненных при взрыве в Афганистане выросло до 73 человек

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Радикальная группировка Талибан взяла на себя ответственность за нападение рядом c авиабазой НАТО в афганском районе Баграм, число пострадавших выросло до 73, еще два человека погибли.
Ранее сообщалось об одном погибшем и 62 пострадавших, среди них пять грузинских военных.
Как сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на МВД страны, два человека погибли, количество пострадавших увеличилось до 73 человек. По данным канала, бои с талибами продолжаются, трое нападавших убиты и один арестован. Еще трое боевиков пока оказывают сопротивление.
Video footage shows aftermath of blasts near Bagram airbase. Clash is ongoing with US forces involved. 3 insurgents are dead, 1 is arrested, 3 remain active. 2 civilians have been killed, 73 wounded--mostly civilians. Source: MOI's Nusrat Rahimi pic.twitter.com/NjCt2a0GLy— TOLOnews (@TOLOnews) December 11, 2019
Телеканал 1 TV news передает, что ответственность за нападение взяла на себя радикальная группировка Талибан.
Заложенная в автомобиль бомба взорвалась рядом с авиабазой НАТО в провинции Парван в среду утром. Кроме того, неизвестные нападавшие устроили перестрелку. Как сообщил официальный представитель миссии НАТО в стране, атака была нацелена на больницу, строящуюся недалеко от военной базы.
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