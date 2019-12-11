Число раненных при взрыве в Афганистане выросло до 73 человек

Ранее сообщалось об одном погибшем и 62 пострадавших, среди них пять грузинских военных.

Заложенная в автомобиль бомба взорвалась рядом с авиабазой НАТО в провинции Парван в среду утром. Кроме того, неизвестные нападавшие устроили перестрелку. Как сообщил официальный представитель миссии НАТО в стране, атака была нацелена на больницу, строящуюся недалеко от военной базы.