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Число раненных при взрыве в Афганистане выросло до 73 человек
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РИА Новости

Число раненных при взрыве в Афганистане выросло до 73 человек

15:16 11.12.2019 (обновлено: 15:18 11.12.2019)
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© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь
Скорая помощь
© AP Photo / Rahmat Gul
Скорая помощь. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Радикальная группировка Талибан взяла на себя ответственность за нападение рядом c авиабазой НАТО в афганском районе Баграм, число пострадавших выросло до 73, еще два человека погибли.
Ранее сообщалось об одном погибшем и 62 пострадавших, среди них пять грузинских военных.
Как сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на МВД страны, два человека погибли, количество пострадавших увеличилось до 73 человек. По данным канала, бои с талибами продолжаются, трое нападавших убиты и один арестован. Еще трое боевиков пока оказывают сопротивление.
Телеканал 1 TV news передает, что ответственность за нападение взяла на себя радикальная группировка Талибан.
Заложенная в автомобиль бомба взорвалась рядом с авиабазой НАТО в провинции Парван в среду утром. Кроме того, неизвестные нападавшие устроили перестрелку. Как сообщил официальный представитель миссии НАТО в стране, атака была нацелена на больницу, строящуюся недалеко от военной базы.
Президент США Дональд Трамп
29 ноября, 21:22
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АфганистанТалибанВ мире
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