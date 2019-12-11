Более 1,3 тысячи подмосковных дворов благоустроят в 2020 году

Голосование по выбору дворовой территории для включения в план по благоустройству дворовой территории в план благоустройства проводилось на портале "Добродел". В итоговый адресный перечень дворовых территорий планируемых к благоустройству в 2020 году включено 1 338 дворов, что составляет 10,2% общего количества.