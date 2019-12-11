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Новости Подмосковья
2019-12-11T15:16+0300
https://ria.ru/20191211/1562274271.html
Более 1,3 тысячи подмосковных дворов благоустроят в 2020 году
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РИА Новости

Более 1,3 тысячи подмосковных дворов благоустроят в 2020 году

15:16 11.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковДети играют на площадке в Капотне
Дети играют на площадке в Капотне
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Свыше 1,3 тысяч дворов в Московской области будут благоустроены в 2020 году, сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Подмосковья.
Голосование по выбору дворовой территории для включения в план по благоустройству дворовой территории в план благоустройства проводилось на портале "Добродел". В итоговый адресный перечень дворовых территорий планируемых к благоустройству в 2020 году включено 1 338 дворов, что составляет 10,2% общего количества.
"Адресный перечень сформирован по итогам голосования на портале "Добродел" - 680 дворов, а также по обращениям жителей в органы государственной и муниципальной власти - 658 дворов. Все дворы будут благоустроены в 2020 году", - приводит пресс-служба главы ведомства Михаила Хайкина.
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