Более 1,3 тысячи подмосковных дворов благоустроят в 2020 году

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Свыше 1,3 тысяч дворов в Московской области будут благоустроены в 2020 году, сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Подмосковья.
Голосование по выбору дворовой территории для включения в план по благоустройству дворовой территории в план благоустройства проводилось на портале "Добродел". В итоговый адресный перечень дворовых территорий планируемых к благоустройству в 2020 году включено 1 338 дворов, что составляет 10,2% общего количества.
"Адресный перечень сформирован по итогам голосования на портале "Добродел" - 680 дворов, а также по обращениям жителей в органы государственной и муниципальной власти - 658 дворов. Все дворы будут благоустроены в 2020 году", - приводит пресс-служба главы ведомства Михаила Хайкина.