Премьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы

ПАРИЖ, 11 дек – РИА Новости. Премьер-министр Франции Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на фоне проходящей в стране бессрочной забастовки против пенсионной реформы рассказал о трех принципах этой реформы и подчеркнул, что она направлена на уважение интересов каждого и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.

Пятого декабря во Франции началась крупнейшая за последнее время общенациональная забастовка, в которой принимают участие разные категории французов. В результате забастовки значительно нарушена работа транспорта по всей стране. Поводом для недовольства стала объявленная правительством пенсионная реформа, которая может лишить некоторые категории работников ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.

"Со всей искренностью я говорю французам, которые задаются вопросами о нашем проекте: возможно, у нас есть несогласия по некоторым вопросам, но стремление к универсальной системе (пенсий) со стороны правительства – это стремление к социальной справедливости. Нет скрытых решений. Мы не ищем маленькой экономики здесь или там", - сказал премьер-министр Франции Эдуар Филипп в своем выступлении в среду.

Он подчеркнул, что намерение властей – еще в большей степени защитить покупательную способность работающих французов и пенсионеров. "Мы предлагаем реформу, уважающую интересы каждого", - отметил премьер-министр.

По его словам, пенсионная реформа основывается на трех основных принципах: универсальность, равенство и ответственность. "Система будет равна для всех французов без исключения… Это будет по-прежнему система распределения с наибольшим уровнем покрытия в мире", - добавил он.

Он отметил, что соответствующий закон даст "беспрекословные гарантии по оценке баллов, чтобы гарантировать уровень пенсии".