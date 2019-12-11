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Премьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы
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РИА Новости

Премьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы

15:16 11.12.2019
6733
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкЭдуард Филипп
Эдуард Филипп
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Эдуард Филипп. Архивное фото
ПАРИЖ, 11 дек – РИА Новости. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на фоне проходящей в стране бессрочной забастовки против пенсионной реформы рассказал о трех принципах этой реформы и подчеркнул, что она направлена на уважение интересов каждого и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.
Пятого декабря во Франции началась крупнейшая за последнее время общенациональная забастовка, в которой принимают участие разные категории французов. В результате забастовки значительно нарушена работа транспорта по всей стране. Поводом для недовольства стала объявленная правительством пенсионная реформа, которая может лишить некоторые категории работников ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.
Акция протеста в Париже
10 декабря, 16:12
В Париже проходит масштабная акция против пенсионной реформы
"Со всей искренностью я говорю французам, которые задаются вопросами о нашем проекте: возможно, у нас есть несогласия по некоторым вопросам, но стремление к универсальной системе (пенсий) со стороны правительства – это стремление к социальной справедливости. Нет скрытых решений. Мы не ищем маленькой экономики здесь или там", - сказал премьер-министр Франции Эдуар Филипп в своем выступлении в среду.
Он подчеркнул, что намерение властей – еще в большей степени защитить покупательную способность работающих французов и пенсионеров. "Мы предлагаем реформу, уважающую интересы каждого", - отметил премьер-министр.
По его словам, пенсионная реформа основывается на трех основных принципах: универсальность, равенство и ответственность. "Система будет равна для всех французов без исключения… Это будет по-прежнему система распределения с наибольшим уровнем покрытия в мире", - добавил он.
Он отметил, что соответствующий закон даст "беспрекословные гарантии по оценке баллов, чтобы гарантировать уровень пенсии".
"Доверие будет более сильным, если не будет исключений в универсальности режимов. Универсальный – это значит для всех. Для сантехника и для программиста, для агрария и работника таможни, для исследователя и писателя, для депутата и машиниста поезда. Для всех без исключения. Это будет также касаться политических деятелей", - заявил Филипп.
Всеобщая забастовка в Париже
© Фото : Sputnik France

Пятого декабря в Париже началась массовая акция против пенсионной реформы.

Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
1 из 13

Пятого декабря в Париже началась массовая акция против пенсионной реформы.

© Фото : Sputnik France
© REUTERS / Christian Hartmann

Организаторами акции стали несколько крупнейших профсоюзов Франции.

Во время демонстрации против пенсионной реформы в Париже, Франция. 5 декабря 2019
2 из 13

Организаторами акции стали несколько крупнейших профсоюзов Франции.

© REUTERS / Christian Hartmann
© Фото : Sputnik France

Протесты сопровождаются массовыми беспорядками и столкновениями с полицией.

Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
3 из 13

Протесты сопровождаются массовыми беспорядками и столкновениями с полицией.

© Фото : Sputnik France
© Фото : Sputnik France

Автомобильное движение в центре Парижа было полностью парализовано.

Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
4 из 13

Автомобильное движение в центре Парижа было полностью парализовано.

© Фото : Sputnik France
© Фото : Sputnik France

Власти мобилизовали шесть тысяч полицейских и жандармов для обеспечения порядка.

Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
5 из 13

Власти мобилизовали шесть тысяч полицейских и жандармов для обеспечения порядка.

© Фото : Sputnik France
© Фото : Sputnik France

На площади Насьон полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ.

Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
6 из 13

На площади Насьон полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ.

© Фото : Sputnik France
© Фото : Sputnik France

Как сообщили в профсоюзе CGT, всего в акциях протеста во Франции принимают участие около 1,5 миллиона человек.

Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
7 из 13

Как сообщили в профсоюзе CGT, всего в акциях протеста во Франции принимают участие около 1,5 миллиона человек.

© Фото : Sputnik France
© Фото : Sputnik France

В Нанте и Бордо демонстранты бросали в полицейских петарды и взрывпакеты, били витрины и поджигали урны.

Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
8 из 13

В Нанте и Бордо демонстранты бросали в полицейских петарды и взрывпакеты, били витрины и поджигали урны.

© Фото : Sputnik France
© REUTERS / Christian Hartmann

Организаторы объявили забастовку бессрочной.

Во время демонстрации против пенсионной реформы в Париже, Франция. 5 декабря 2019
9 из 13

Организаторы объявили забастовку бессрочной.

© REUTERS / Christian Hartmann
© Фото : Sputnik France

Полицейские задержали около 90 демонстрантов.

Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
10 из 13

Полицейские задержали около 90 демонстрантов.

© Фото : Sputnik France
© REUTERS / Christian Hartmann

Забастовка привела к отмене работы значительной части общественного транспорта.

Во время демонстрации против пенсионной реформы в Париже, Франция. 5 декабря 2019
11 из 13

Забастовка привела к отмене работы значительной части общественного транспорта.

© REUTERS / Christian Hartmann
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Всего по стране было запланировано около 250 манифестаций.

Во время демонстрации против пенсионной реформы в Париже, Франция. 5 декабря 2019
12 из 13

Всего по стране было запланировано около 250 манифестаций.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
© Фото : Sputnik France

Поводом для забастовки является предложенная Макроном реформа, лишающая представителей многих профессий ряда пенсионных привилегий.

Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
13 из 13

Поводом для забастовки является предложенная Макроном реформа, лишающая представителей многих профессий ряда пенсионных привилегий.

© Фото : Sputnik France
1 из 13

Пятого декабря в Париже началась массовая акция против пенсионной реформы.

© Фото : Sputnik France
2 из 13

Организаторами акции стали несколько крупнейших профсоюзов Франции.

© REUTERS / Christian Hartmann
3 из 13

Протесты сопровождаются массовыми беспорядками и столкновениями с полицией.

© Фото : Sputnik France
4 из 13

Автомобильное движение в центре Парижа было полностью парализовано.

© Фото : Sputnik France
5 из 13

Власти мобилизовали шесть тысяч полицейских и жандармов для обеспечения порядка.

© Фото : Sputnik France
6 из 13

На площади Насьон полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ.

© Фото : Sputnik France
7 из 13

Как сообщили в профсоюзе CGT, всего в акциях протеста во Франции принимают участие около 1,5 миллиона человек.

© Фото : Sputnik France
8 из 13

В Нанте и Бордо демонстранты бросали в полицейских петарды и взрывпакеты, били витрины и поджигали урны.

© Фото : Sputnik France
9 из 13

Организаторы объявили забастовку бессрочной.

© REUTERS / Christian Hartmann
10 из 13

Полицейские задержали около 90 демонстрантов.

© Фото : Sputnik France
11 из 13

Забастовка привела к отмене работы значительной части общественного транспорта.

© REUTERS / Christian Hartmann
12 из 13

Всего по стране было запланировано около 250 манифестаций.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
13 из 13

Поводом для забастовки является предложенная Макроном реформа, лишающая представителей многих профессий ряда пенсионных привилегий.

© Фото : Sputnik France
9130012
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Эдуар ФилиппФранцияВ мире
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