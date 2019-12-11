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Первый этап олимпиады "Я — профессионал" привлек 90 тысяч студентов
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РИА Новости

Первый этап олимпиады "Я — профессионал" привлек 90 тысяч студентов

15:14 11.12.2019
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© Depositphotos / stokketeСтуденты сидят за компьютером
Студенты сидят за компьютером
© Depositphotos / stokkete
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Порядка 90 тысяч российских студентов приняли участие в отборочном этапе студенческой олимпиады "Я - профессионал", сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей", выступающей организатором олимпиады.
Отборочный онлайн-этап олимпиады завершился 8 декабря. Его итоги и участники заключительного очного этапа станут известны в конце декабря.

"Соревнования отборочного онлайн-этапа продлились 17 дней. За это время почти 90 тысяч студентов из 810 вузов прошли задания по всем направлениям олимпиады", – цитирует пресс-служба слова руководителя проекта "Я – профессионал" Валерии Касамары.

Касамара уточнила, что на первом этапе олимпиады проверялись теоретические знания, "которые студентам дают в вузах". На следующем этапе участники будут выполнять задания, направленные на проверку их прикладных навыков.
По словам руководителя проекта, самыми популярными направлениями онлайн-этапа стали "Лечебное дело и педиатрия" (12 227 участников), "Экономика" (3988), "Математика" (3975) и "Юриспруденция" (3193).
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На участие в олимпиаде "Я – профессионал" подано более 675 тысяч заявок
Заключительный очный этап олимпиады пройдет зимой 2020 года во всех федеральных округах страны. Победители олимпиады будут определены весной, они смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для медалистов олимпиады предусмотрены также денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.
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Валерия КасамараОбщество
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