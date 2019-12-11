Первый этап олимпиады "Я — профессионал" привлек 90 тысяч студентов

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Порядка 90 тысяч российских студентов приняли участие в отборочном этапе студенческой олимпиады "Я - профессионал", сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей", выступающей организатором олимпиады.

Отборочный онлайн-этап олимпиады завершился 8 декабря. Его итоги и участники заключительного очного этапа станут известны в конце декабря.

"Соревнования отборочного онлайн-этапа продлились 17 дней. За это время почти 90 тысяч студентов из 810 вузов прошли задания по всем направлениям олимпиады", – цитирует пресс-служба слова руководителя проекта "Я – профессионал" Валерии Касамары.

Касамара уточнила, что на первом этапе олимпиады проверялись теоретические знания, "которые студентам дают в вузах". На следующем этапе участники будут выполнять задания, направленные на проверку их прикладных навыков.

По словам руководителя проекта, самыми популярными направлениями онлайн-этапа стали "Лечебное дело и педиатрия" (12 227 участников), "Экономика" (3988), "Математика" (3975) и "Юриспруденция" (3193).