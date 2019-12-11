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В Ижевске тренер спортшколы таскала воспитанниц за волосы
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РИА Новости

В Ижевске тренер спортшколы таскала воспитанниц за волосы

15:13 11.12.2019 (обновлено: 16:35 11.12.2019)
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Тренер ижевской спортшколы таскала за волосы и применяла силу к баскетболисткам. Видео с инцидентом появилось во "ВКонтакте".
На ролике видно, как тренер проявляет агрессивное поведение по отношению к девочкам-подросткам из баскетбольной команды: женщина таскает их за волосы, раздает подзатыльники, замахивается руками.
В самом учебном заведении рассказали радиостанции "Говорит Москва", что начали проверку после случившегося.
Известно, что, помимо баскетбола, в спортшколе проходят занятия по волейболу, гандболу, лапте и хоккею с шайбой.
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ИжевскОбществоПроисшествия
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