В Ижевске тренер спортшколы таскала воспитанниц за волосы

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Тренер ижевской спортшколы таскала за волосы и применяла силу к баскетболисткам. Видео с инцидентом появилось во "ВКонтакте".

На ролике видно, как тренер проявляет агрессивное поведение по отношению к девочкам-подросткам из баскетбольной команды: женщина таскает их за волосы, раздает подзатыльники, замахивается руками.

В самом учебном заведении рассказали радиостанции " Говорит Москва ", что начали проверку после случившегося.