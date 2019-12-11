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Германия приостановила выдачу России двух выходцев из Чечни
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РИА Новости

Германия приостановила выдачу России двух выходцев из Чечни

15:11 11.12.2019
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© AFP 2019 / Thomas KienzleЗдание Конституционного суда Германии в Карлсруэ
Здание Конституционного суда Германии в Карлсруэ
© AFP 2019 / Thomas Kienzle
БЕРЛИН, 11 дек — РИА Новости. Федеральный конституционный суд Германии приостановил выдачу России двух выходцев из Чечни, подозреваемых в грабеже и хранении наркотиков, сообщает в среду пресс-служба суда.
Один из истцов подозревается в ограблении квартиры в Грозном в марте 2001 года. В 2005 году он уехал из России в Польшу и запросил там убежище, а с 2014 года живет в Германии и добивается получения статуса беженца уже там. В 2017 году суд в Грозном выдал ордер на его арест, Россия внесла его данные в базы Интерпола. В апреле 2019 года Высший земельный суд Бранденбурга постановил, что выдача его России возможна.
Второму чеченские следователи вменяют хранение наркотиков. Орден на арест был выдан в августе 2013 года, а далее история развивалась, как с первым беглецом – переезд в Польшу и затем в Германию с попытками получить убежище, розыск по линии Интерпола и "добро" от Высшего земельного суда Бранденбурга на экстрадицию.
Конституционный суд в Карлсруэ удовлетворил апелляции обоих граждан России 30 октября и 22 ноября. Суд Бранденбурга соглашался на выдачу обоих граждан с той оговоркой, что их судебное преследование в России должно происходить не на Северном Кавказе, чтобы исключить риски "политического преследования или уголовного преследования, не отвечающего минимальным стандартам".
Конституционный суд пришел к мнению, что такой риск остается, поскольку "РФ ранее заявляла ФРГ, что не может обеспечить изменение территориальной подсудности из конституционных соображений и поэтому не может дать гарантий в этом отношении".
"На этом фоне вторая палата второго сената удовлетворила два иска против решения Высшего земельного суда Бранденбурга и отправила дело на новое рассмотрение", - говорится в пресс-релизе.
Бундестаг
10 декабря, 11:38
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Чеченская республикаКонституционный суд ГерманииГерманияРоссияВ мире
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