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Зеленский рассказал главе Евросовета об итогах саммита в Париже
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РИА Новости

Зеленский рассказал главе Евросовета об итогах саммита в Париже

15:06 11.12.2019 (обновлено: 15:27 11.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце. Архивное фото
КИЕВ, 11 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал по телефону новому главе Евросовета Шарлю Мишелю об основных итогах саммита в "нормандском формате", сообщила в среду пресс-служба главы государства.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" завершился в Париже в ночь на вторник. Также прошли двусторонние встречи лидеров.
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"Зеленский рассказал Шарлю Мишелю о восстановлении после трехлетней паузы процесса мирного урегулирования конфликта с РФ на Донбассе и основных итогах саммита в "нормандской формате", который состоялся 9 декабря в Париже", - говорится в сообщении.
Зеленский поздравил главу Евросовета со вступлением в должность и пригласил посетить Украину в удобное время.
Он также выразил надежду на продление санкций против РФ. "Рассчитываю, что лидеры стран-членов ЕС сохранят единство в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в продолжении санкционного давления на РФ до полного выполнения минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины", - цитирует Зеленского его пресс-служба.
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Лидеры стран "нормандской четверки" (ФРГ, РФ, Украина, Франция) приняли коммюнике по итогам встречи в Париже. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней. Помимо этого, лидеры "нормандской четверки" призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам". Следующая встреча лидеров состоится через четыре месяца. Из коммюнике следует, что одной из ее основных тем станет организация местных выборов в Донбассе.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
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