Зеленский рассказал главе Евросовета об итогах саммита в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце. Архивное фото

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" завершился в Париже в ночь на вторник. Также прошли двусторонние встречи лидеров.

"Зеленский рассказал Шарлю Мишелю о восстановлении после трехлетней паузы процесса мирного урегулирования конфликта с РФ на Донбассе и основных итогах саммита в "нормандской формате", который состоялся 9 декабря в Париже", - говорится в сообщении.

Зеленский поздравил главу Евросовета со вступлением в должность и пригласил посетить Украину в удобное время.

Он также выразил надежду на продление санкций против РФ. "Рассчитываю, что лидеры стран-членов ЕС сохранят единство в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в продолжении санкционного давления на РФ до полного выполнения минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Лидеры стран "нормандской четверки" (ФРГ, РФ, Украина, Франция) приняли коммюнике по итогам встречи в Париже. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней. Помимо этого, лидеры "нормандской четверки" призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам". Следующая встреча лидеров состоится через четыре месяца. Из коммюнике следует, что одной из ее основных тем станет организация местных выборов в Донбассе.