Муфтий: в диалоге религий не нужно говорить о превосходстве кого-либо

Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Глава Совета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин на международном форуме в Берлине напомнил о миссии религии и религиозных институтов, призванных сплотить общество, отметив, что "состязание религий во влиянии на общество и на власть губительно".

XV международный мусульманский форум "Межрелигиозный диалог в условиях постсекулярного мира – поиск платформ взаимодействия", организатором которого выступили СМР, ДУМ РФ и Исламская федерация Берлина (ИФБ), собрал представителей иудаизма, христианства и ислама из более 20 стран мира.

В своем выступлении Гайнутдин подчеркнул, что для плодотворного диалога необходимо отказаться от установок о превосходстве кого-либо из его участников, а сконцентрироваться на братском равенстве "всех субъектов взаимодействия".

"Состязание религий во влиянии на общество и на власть губительно. Именно поэтому мы рассматриваем построенную на мудрых принципах светскость как гарантию равноудаленности власти и равных условий для развития различных религиозных традиций", - заявил Гайнутдин. Текст выступления есть в распоряжении РИА Новости.

Касательно роли религии в современном мире, религиозный деятель напомнил о непреложной миссии религии и религиозных институтов. "Долг каждого верующего - свидетельствовать о своей вере и утверждать главенство великой гуманитарной миссии человека на Земле над его эгоистическими устремлениями, оберегать живой голос совести в наших народах, из поколения в поколение передавать такие качества, как милосердие, сопереживание, правдивость, преданность", - сказал муфтий.