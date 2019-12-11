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Религия и мировоззрение
2019-12-11T15:04+0300
https://ria.ru/20191211/1562273522.html
Муфтий: в диалоге религий не нужно говорить о превосходстве кого-либо
https://cdn24.img.ria.ru/images/155738/73/1557387386_0:0:2561:1440_1036x0_80_0_0_94471bce9fd61a701d19ba8a1947857a.jpg
РИА Новости

Муфтий: в диалоге религий не нужно говорить о превосходстве кого-либо

15:04 11.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Глава Совета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин на международном форуме в Берлине напомнил о миссии религии и религиозных институтов, призванных сплотить общество, отметив, что "состязание религий во влиянии на общество и на власть губительно".
XV международный мусульманский форум "Межрелигиозный диалог в условиях постсекулярного мира – поиск платформ взаимодействия", организатором которого выступили СМР, ДУМ РФ и Исламская федерация Берлина (ИФБ), собрал представителей иудаизма, христианства и ислама из более 20 стран мира.
В своем выступлении Гайнутдин подчеркнул, что для плодотворного диалога необходимо отказаться от установок о превосходстве кого-либо из его участников, а сконцентрироваться на братском равенстве "всех субъектов взаимодействия".
"Состязание религий во влиянии на общество и на власть губительно. Именно поэтому мы рассматриваем построенную на мудрых принципах светскость как гарантию равноудаленности власти и равных условий для развития различных религиозных традиций", - заявил Гайнутдин. Текст выступления есть в распоряжении РИА Новости.
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на XVIII Московском Международном конкурсе чтецов Корана в Москве
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Касательно роли религии в современном мире, религиозный деятель напомнил о непреложной миссии религии и религиозных институтов. "Долг каждого верующего - свидетельствовать о своей вере и утверждать главенство великой гуманитарной миссии человека на Земле над его эгоистическими устремлениями, оберегать живой голос совести в наших народах, из поколения в поколение передавать такие качества, как милосердие, сопереживание, правдивость, преданность", - сказал муфтий.
Обсуждения в рамках форума продолжились в рамках сессий "Религии и постсекулярность в современном мире: поиски новых форм взаимоотношения", "Мусульмане в Европе и обновление уммы: наука, искусство и образование", "Ислам в европейских городах: от миграции к интеграции".
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Религия и мировоззрениеРавиль Гайнутдинрелигия
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