СК проверит данные о спорных случаях лишения инвалидности в Москве

По ее словам, в эфире новостного выпуска одного из телеканалов сообщалось, что в Москве десятки семей добиваются возврата статуса инвалидности своим детям. Медицинские комиссии отказываются его продлевать, хотя все пациенты страдают серьезными заболеваниями. Родителям, по информации журналистов, месяцами приходится доказывать наличие заболеваний, иначе дети будут лишены нужной реабилитации.