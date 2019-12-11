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СК проверит данные о спорных случаях лишения инвалидности в Москве
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РИА Новости

СК проверит данные о спорных случаях лишения инвалидности в Москве

15:02 11.12.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
СК проверит данные о спорных случаях лишения детей инвалидности в Москве
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Следственный комитет начал проверку данных о десятках спорных случаях лишения статуса инвалидности несовершеннолетних в Москве, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
По ее словам, в эфире новостного выпуска одного из телеканалов сообщалось, что в Москве десятки семей добиваются возврата статуса инвалидности своим детям. Медицинские комиссии отказываются его продлевать, хотя все пациенты страдают серьезными заболеваниями. Родителям, по информации журналистов, месяцами приходится доказывать наличие заболеваний, иначе дети будут лишены нужной реабилитации.
"Следователи проверят изложенные в сюжете факты. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала Иванова.
В выпуске "Вести. Москва" говорится, например, что семилетнюю девочку с органическим повреждением мозга комиссия лишила инвалидности и теперь родители должны будут сами оплачивать реабилитацию ребенка, которая стоит примерно полмиллиона в год. "Мне сказали обалденную фразу - у вас хорошая реабилитация, больше вам инвалидность не нужна. Я пыталась возразить, что у нас хорошая реабилитация благодаря тому, что есть инвалидность и пять реабилитаций, как ребенок-инвалид, она прошла за этот год", - рассказывает мама девочки. По данным журналистов, таких случаев в Москве десятки.
Председатель всероссийской ассоциации родителей, чьи дети перенесли онкологические заболевания, Мария Савельева рассказала журналистам телеканала, что "не выстроена детская система диспансеризации при каждом виде заболеваний, и родители не знают, часто не понимают, каких врачей они должны пройти", а "врачи в поликлиниках тоже замотаны работой".
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Юлия ИвановаСледственный комитет РФМоскваРоссияЖизнь без преградОбщество
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