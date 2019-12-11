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Объявлен актерский состав перезапуска фильма "Один дома"
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РИА Новости

Объявлен актерский состав перезапуска фильма "Один дома"

16:28 11.12.2019
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© AFP 2019 / Getty Images/Theo Wargo/Rachel Luna/Craig Barritt/Getty Images for The New YorkerАктеры Арчи Йетс, Элли Кемпер и Роб Делани
Актеры Арчи Йетс, Элли Кемпер и Роб Делани
© AFP 2019 / Getty Images/Theo Wargo/Rachel Luna/Craig Barritt/Getty Images for The New Yorker
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. В перезапуске фильма "Один дома" сыграют Арчи Йетс, Элли Кемпер и Роб Делани, сообщает Variety.
Йетс, который ранее снимался в фильме "Кролик Джоджо", сыграет нового персонажа, а не Кевина Маккалистера из оригинального фильма.
Ранее предполагалось, что Кемпер и Делани будут родителями Йетса в картине, но осведомленные источники утверждают, что они могу играть другую пару, которая не имеет к нему отношения.
Первый фильм "Один дома" набрал в прокате 476,7 миллиона долларов, вторая часть тоже прошла с большим успехом.
Режиссером ленты выступит Дэн Мазер, а сценарий пишут Майки Дей и Стритер Зайдель. Дата премьеры пока не сообщается.
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