Объявлен актерский состав перезапуска фильма "Один дома"

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. В перезапуске фильма "Один дома" сыграют Арчи Йетс, Элли Кемпер и Роб Делани, . В перезапуске фильма "Один дома" сыграют Арчи Йетс, Элли Кемпер и Роб Делани, сообщает Variety.

Йетс, который ранее снимался в фильме "Кролик Джоджо", сыграет нового персонажа, а не Кевина Маккалистера из оригинального фильма.

Ранее предполагалось, что Кемпер и Делани будут родителями Йетса в картине, но осведомленные источники утверждают, что они могу играть другую пару, которая не имеет к нему отношения.

Первый фильм "Один дома" набрал в прокате 476,7 миллиона долларов, вторая часть тоже прошла с большим успехом.