Элементы самоуправления в Сирии допустимы, считает Лаврентьев

НУР-СУЛТАН, 11 дек - РИА Новости. Управление в Управление в Сирии должно быть центральным, но определенные элементы самоуправления можно допустить, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Управление должно быть центральным. Конечно, определенные элементы самоуправления можно допустить, и они должны быть обсуждены и при необходимости реализованы на практике", - сказал он на пресс-конференции по итогам 14-го раунда переговоров по Сирии в астанинском формате.

"Мы полагаем, что этот вопрос должен быть обсужден и финализирован при выработке новой конституции", - отметил Лаврентьев.

"То, что отмечено (в коммюнике по итогам переговоров в Нур-Султане - ред.) наше неприятие различных форм самоуправления на территории Сирии - здесь подразумевается создание таких структур, которые бы действовали независимо от центрального правительства", - пояснил он.