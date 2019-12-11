Элементы самоуправления в Сирии допустимы, считает Лаврентьев

НУР-СУЛТАН, 11 дек - РИА Новости. Управление в Сирии должно быть центральным, но определенные элементы самоуправления можно допустить, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
"Управление должно быть центральным. Конечно, определенные элементы самоуправления можно допустить, и они должны быть обсуждены и при необходимости реализованы на практике", - сказал он на пресс-конференции по итогам 14-го раунда переговоров по Сирии в астанинском формате.
"Мы полагаем, что этот вопрос должен быть обсужден и финализирован при выработке новой конституции", - отметил Лаврентьев.
"То, что отмечено (в коммюнике по итогам переговоров в Нур-Султане - ред.) наше неприятие различных форм самоуправления на территории Сирии - здесь подразумевается создание таких структур, которые бы действовали независимо от центрального правительства", - пояснил он.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.