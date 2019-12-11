Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

Накануне на заседании Совета по правам человека при президенте Сокуров заявил, что не понимает, как подобное звание присваивают и воевавшим в Чечне псковским десантникам, и членам семьи Кадыровых. Путин на это возразил, что называться Героем России достоин тот, кто "вне зависимости от служебного положения встал на сторону России, работает на нее, защищает ее, готов отдать за нее жизнь".

Кадыров прокомментировал высказывание режиссера в своем Telegram-канале . По его мнению, тот "слишком вольно и с огромной неприязнью" говорит о чеченском народе.

По мнению главы Чечни, если бы не руководство республики, то Сокуров и "ему подобные" давно бежали бы из России и "из-за бугра" пытались бы развалить страну.

"А жертв, подобных понесенным героическими псковскими десантниками, о которых вы вспоминаете только ради самопиара, стало бы на тысячи и десятки тысяч человек больше", — отметил он.

Кадыров также обратил внимание на то, что благодаря политике его отца "более семи тысяч человек были амнистированы, выведены из рядов незаконных вооруженных формирований, разоружены". По его мнению, Сокурову не понять, какой ценой возродили Чечню и обеспечили безопасность в республике.

Глава Чечни предположил, что заявление режиссера не отражает его собственное мнение или гражданскую позицию, а затем добавил, что за подобные "провокационные высказывания, грубо искажающие действительность", Сокурова следует призвать к ответственности.

Кроме того, Кадыров напомнил о всенародном референдуме, на котором практически весь народ Чечни выразил желание быть в составе России и "таким образом предотвратил ее развал".

По его словам, Сокурова включили в состав СПЧ, чтобы быть полезным народу и поднимать волнующие его вопросы, а не "вносить раздор в общество и ставить под угрозу межнациональное согласие". При этом он подчеркнул, что режиссеру не удалось стравить чеченцев с другими народами и вызвать межнациональную напряженность.

В заключение глава Чечни пожелал режиссеру быть настоящим патриотом своей страны, а "не только казаться", и призвал его "быть мужчиной".

Рамзан Кадыров был удостоен звания Героя России в 2004 году, его отец Ахмат Кадыров получил награду посмертно.