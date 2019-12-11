В Москве открылся форум молодых инженеров "Нержавая профессия"

© Фото : предоставлено Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров на форуме инженеров

МОСКВА,11 дек - РИА Новости. Впервые в . Впервые в Москве проходит форум для молодых инженеров PROMFEST "Нержавая профессия", где студенты могут встретиться и задать вопросы будущим работодателям, поговорить с представителями отрасли и органов власти, сказал журналистам руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров

"Форум молодых инженеров проходит в Москве впервые. Это уникальная возможность для студентов встретиться с будущими работодателями, узнать тренды промышленности и запросы современного рынка труда, а также поучаствовать в активностях на площадке форума по заинтересовавшей ребят теме", - отметил Прохоров.

Говоря о важности в современном обществе инженерной профессии, он озвучил данные ВУЗов, что "ежегодно в Москве на инженерные специальности поступает более 50 тысяч человек и ежегодно вузы и колледжи выпускают порядка 25 тысяч специалистов".

По его мнению, одной из важных составляющих форума является общение между студентами, обмен опытом, своими наработками в области инженерии, а также общение "без преград" с топ- менеджерами, представителями бизнеса и власти.

Участниками форума стало более 500 человек. В форуме принимают участие студенты из 35 вузов, представители более 70 компаний и свыше 30 экспертов.

Студент Московского государственного образовательного комплекса (ГБПОУ МГОК) Максим Калугин, победитель конкурса Worldskills HI- Tech, не просто участник форума - он проведёт мастер-класс по мобильной робототехнике.

"Отлично, что у ребят инженерной специальности появилась площадка для общения и дискуссий. Участники моего мастер- класса познакомятся с конструктором для изготовления робота, соберут небольшие модели роботов, а также смогут научиться управлять моделями "умных машин", - сказал он.

Основной целью форума является актуализация общей картины рынка труда инженерных профессий в столице для работников и работодателей, обозначить компетенции, которые необходимо усилить для успешной конкуренции.

В течение дня ребята "Нержавой профессии" станут участниками ярмарки вакансий, посетят мастер-классы по направлениям: "Мобильная робототехника", "Графический дизайн", "Управление беспилотными летательными аппаратами". Любой желающий сможет принять участие в экскурсии по высокотехнологичным компаниям, работающим на площадке ОЭЗ Технополис "Москва".