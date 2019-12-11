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РИА Наука
2019-12-11T17:04+0300
https://ria.ru/20191211/1562263884.html
Ученые подтвердили право России на расширение шельфа в Арктике
https://cdn23.img.ria.ru/images/156228/07/1562280721_0:59:3072:1787_1036x0_80_0_0_9395a7fa42235064719c0ce8e60f7e83.jpg
РИА Новости

Ученые подтвердили право России на расширение шельфа в Арктике

14:54 11.12.2019 (обновлено: 17:04 11.12.2019)
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© РИА Новости / Вера Костамо / Перейти в фотобанкАтомный ледокол "50 лет Победы" на географическом Северном полюсе
Атомный ледокол 50 лет Победы на географическом Северном полюсе
© РИА Новости / Вера Костамо
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Ученые доказали, что подводный хребет Менделеева в центральной части Северного Ледовитого океана является продолжением континента, а значит, Россия в соответствии с нормами международного права может рассчитывать на расширение границ своего шельфа. Результаты работ опубликованы в журнале Earth-Science Review.
Геологи из МГУ в сотрудничестве с российскими коллегами из Нидерландов и США завершили составление атласа палеогеографических и палеотектонических карт юрско-кайнозойского времени для Арктического региона.
На основе интерпретации сейсмических данных и корреляции их с образцами горных пород со склонов хребта Менделеева и из скважины, пробуренной на хребте Ломоносова, ученые составили сейсмостратиграфическую схему местности и воссоздали все этапы ее геологического развития за последние 157 миллионов лет.

Не только наука

Доказано, что хребет Менделеева протяженностью 1500 километров от острова Врангеля по направлению к Канадскому Арктическому архипелагу имеет древнее доордовикское основание — такое же, как континентальный шельф морей Восточной Арктики, то есть является продолжением континента.
CC BY-SA 3.0 / Савин А. С. / Рельеф дна Северного Ледовитого океана
Рельеф дна Северного Ледовитого океана
CC BY-SA 3.0 / Савин А. С. /
Рельеф дна Северного Ледовитого океана
Этот вывод имеет важное значение не только для науки. Согласно Конвенции ООН по морскому праву прибрежное государство может претендовать на территорию шельфа за пределами 200-мильной зоны, если эта территория является продолжением континента.
Новые данные передадут в Комиссию ООН по границам континентального шельфа, и в случае их одобрения Россия сможет увеличить экономическую зону в Арктике.

Предыдущая попытка

В 2001 году Москва направила в Комиссию ООН представление о внешних границах шельфа, где указывается, что хребты Менделеева и Ломоносова, располагающиеся на дне океана, являются неотъемлемой частью Евразийской континентальной платформы, то есть продолжением России.
Комиссия пришла к выводу, что данных недостаточно, возникла необходимость представить дополнительное обоснование. Ученые надеются, что новые результаты поставят точку в вопросе о принадлежности хребта Менделеева.
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"Мы доказали что хребет Менделеева начал формироваться как рифтовая система с масштабным магматизмом около 125 миллионов лет назад, но этот процесс не перешел в океанический спрединг (геодинамический процесс раздвигания жестких литосферных плит. — Прим. ред.). Поэтому мы предлагаем классифицировать хребет Менделеева как прерванную вулканическую пассивную континентальную окраину", — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя работы, доктора геолого-минералогических наук, заведующего кафедрой региональной геологии и истории Земли геологического факультета МГУ Анатолия Никишина.

Фабула исследования

Геологи выяснили, что в интервалах 80-100 и 45-56 миллионов лет назад в Арктике накапливались отложения специфического литологического состава: глины сменялись кремнистыми отложениями. Это свидетельствует о потеплении климата.
Около 45 миллионов лет назад здесь произошли значительные тектонические события: возникли шельфы Баренцева и Карского морей и началось раскрытие хребта Гаккеля.
Сейчас это зона формирования новой океанической коры с самым медленным спредингом в океане — меньше одного миллиметра в год.
Подводные хребты Ломоносова и Менделеева находятся восточнее образовавшейся в результате спрединга океанической котловины и являются продолжением Евразии.
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РИА НаукаМГУ имени М. В. ЛомоносоваРоссияСеверный Ледовитый океанЗемля - РИА НаукаАрктикаООН
Популярные комментарии
С тем, что уже имеется разобрались бы. Или уже всё разворовали и захламили? Никишин из МГУ иного и не мог "доказать".
11 декабря, 15:01
mmushmulyan
3000286
А разве вы этого не знали ? Странно.
11 декабря, 15:33
vecher vecher
3061003
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