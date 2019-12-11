Ученые подтвердили право России на расширение шельфа в Арктике

Геологи из МГУ в сотрудничестве с российскими коллегами из Нидерландов и США завершили составление атласа палеогеографических и палеотектонических карт юрско-кайнозойского времени для Арктического региона

На основе интерпретации сейсмических данных и корреляции их с образцами горных пород со склонов хребта Менделеева и из скважины, пробуренной на хребте Ломоносова, ученые составили сейсмостратиграфическую схему местности и воссоздали все этапы ее геологического развития за последние 157 миллионов лет.

Не только наука

Доказано, что хребет Менделеева протяженностью 1500 километров от острова Врангеля по направлению к Канадскому Арктическому архипелагу имеет древнее доордовикское основание — такое же, как континентальный шельф морей Восточной Арктики, то есть является продолжением континента.

Этот вывод имеет важное значение не только для науки. Согласно Конвенции ООН по морскому праву прибрежное государство может претендовать на территорию шельфа за пределами 200-мильной зоны, если эта территория является продолжением континента.

Новые данные передадут в Комиссию ООН по границам континентального шельфа, и в случае их одобрения Россия сможет увеличить экономическую зону в Арктике.

Предыдущая попытка

В 2001 году Москва направила в Комиссию ООН представление о внешних границах шельфа, где указывается, что хребты Менделеева и Ломоносова, располагающиеся на дне океана, являются неотъемлемой частью Евразийской континентальной платформы, то есть продолжением России.

Комиссия пришла к выводу, что данных недостаточно, возникла необходимость представить дополнительное обоснование. Ученые надеются, что новые результаты поставят точку в вопросе о принадлежности хребта Менделеева.

"Мы доказали что хребет Менделеева начал формироваться как рифтовая система с масштабным магматизмом около 125 миллионов лет назад, но этот процесс не перешел в океанический спрединг (геодинамический процесс раздвигания жестких литосферных плит. — Прим. ред.). Поэтому мы предлагаем классифицировать хребет Менделеева как прерванную вулканическую пассивную континентальную окраину", — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя работы, доктора геолого-минералогических наук, заведующего кафедрой региональной геологии и истории Земли геологического факультета МГУ Анатолия Никишина.

Фабула исследования

Геологи выяснили, что в интервалах 80-100 и 45-56 миллионов лет назад в Арктике накапливались отложения специфического литологического состава: глины сменялись кремнистыми отложениями. Это свидетельствует о потеплении климата.

Около 45 миллионов лет назад здесь произошли значительные тектонические события: возникли шельфы Баренцева и Карского морей и началось раскрытие хребта Гаккеля.

Сейчас это зона формирования новой океанической коры с самым медленным спредингом в океане — меньше одного миллиметра в год.