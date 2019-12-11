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В Тюменской области выписали всех пострадавших от "гаффской болезни"
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РИА Новости

В Тюменской области выписали всех пострадавших от "гаффской болезни"

14:52 11.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПалата
Палата
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Палата. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Последние пациенты, госпитализированные в крайне тяжелом состоянии после вспышки "гаффской болезни" в деревне Ачиры Тюменской области, выписаны из больницы, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе областной клинической больницы №1.
В октябре из деревни Ачиры с подозрением на диагноз "гаффская болезнь" были госпитализированы 10 человек. После этого власти на год запретили вылов и реализацию рыбы из озера Андреевское Тобольского района, расположенного вблизи деревни.
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"Врачи Областной клинической больницы №1 выписали последних двух пациентов, которые пострадали от редкой "гаффской болезни" и находились в реанимации в крайне тяжелом состоянии", – сказала собеседница агентства.
Она отметила, что специалисты ставили диагноз по совокупности клинической картины и эпидемиологической ситуации, заключающейся в гибели домашних животных и водоплавающих в озере. Пациентам с легкой степенью тяжести заболевания врачи-токсикологи проводили инфузионную терапию, чтобы вывести токсин из организма. Также все пациенты консультировались кардиологами, неврологами и другими узкопрофильными специалистами, которые по показаниям назначали препараты для улучшения функций тех органов, которые пострадали из-за токсина.
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"Двое же пациентов, которые были в крайне тяжелом состоянии, находились длительное время в реанимации. У обоих была полиорганная недостаточность, поэтому им проводили интенсивную терапию. Они также были подключены к аппарату "искусственная почка" и искусственной вентиляции легких", – подчеркнула представитель больницы.
Гаффская болезнь - острое заболевание, которое пока плохо изучено, специфического лечения нет. Установлено, что источником заболевания для млекопитающих является рыба, в частности, окунь, щука, сазан, карась. Все вспышки заболевания на водоемах регистрировались в годы подъема уровня воды. Первые симптомы заболевания у человека - острые мышечные боли. При тяжелом течении болезнь поражает сердце и почки.
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