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Обвинение запросило для экс-замглавы "Росгеологии" 3,5 года колонии
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РИА Новости

Обвинение запросило для экс-замглавы "Росгеологии" 3,5 года колонии

14:50 11.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБывший первый замглавы "Росгеологии" Руслан Горринг на заседании суда
Бывший первый замглавы Росгеологии Руслан Горринг на заседании суда
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бывший первый замглавы "Росгеологии" Руслан Горринг на заседании суда. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Прокурор в среду запросил 3,5 года колонии для бывшего первого заместителя директора "Росгеологии" Руслана Горринга, уволенного в начале года с громким скандалом, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.
Горринг признался в особо крупном мошенничестве, и дело слушается в особом порядке – это гарантирует ему более мягкое наказание.
"Прошу признать частичное возмещение ущерба потерпевшим смягчающим обстоятельством... Назначить наказание в виде трех лет шести месяцев колонии общего режима ", - заявил прокурор.
Вменяемое Горрингу, он же Ганижев, преступление относится к 2009-2010 годам, когда он еще не работал в крупнейшем геологическом холдинге России.
Бывший первый замглавы Росгеологии Руслан Горринг на заседании суда. 9 марта 2019
18 марта, 18:06
Горринга окончательно уволили из структур "Росгеологии"
По данным следствия, Горринг, будучи доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Подмосковья Александра Газейкина, получил от бизнесмена в общей сложности более 19 миллионов рублей за "беспрепятственное ведение бизнеса".
После того, как предприниматель перестал платить за покровительство, Горринг в ходе личных встреч потребовал у него еще "долг" в 5 миллионов рублей. Получив требуемую сумму, Горринг должен был отнести ее Газейкину, но был задержан.
В рамках уголовного дела его отправили под подписку о невыезде, однако после этого он скрылся и был объявлен в розыск. Позже Ганижев изменил фамилию и отчество и смог устроиться на высокий пост в "Росгеологию" (полностью принадлежит государству).
Прошлые грехи Горрингу припомнили после громкого скандала, который он сам же и устроил в начале этого года. В социальных сетях появилось видео с топ-менеджером, на котором он во время компьютерной игры, обильно матерясь, рассказывал в том числе об интимных отношениях с подчиненными. После этого Горринга уволили из компании, а вскоре и задержали.
Что касается его сообщника Газейкина, то он уже осужден за описанную махинацию к реальному сроку.
Обвиняемый в вымогательстве бывший первый замглавы АО Росгеология Руслан Горринг во время рассмотрения уголовного дела в 235-м гарнизонном военном суде
2 декабря, 15:43
Дело экс-замглавы Росгеологии Горринга рассмотрят в особом порядке
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Руслан ГоррингРосгеологияРоссияОбщество
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