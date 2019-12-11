Обвинение запросило для экс-замглавы "Росгеологии" 3,5 года колонии

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Прокурор в среду запросил 3,5 года колонии для бывшего первого заместителя директора "Росгеологии" Прокурор в среду запросил 3,5 года колонии для бывшего первого заместителя директора "Росгеологии" Руслана Горринга , уволенного в начале года с громким скандалом, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.

Горринг признался в особо крупном мошенничестве, и дело слушается в особом порядке – это гарантирует ему более мягкое наказание.

"Прошу признать частичное возмещение ущерба потерпевшим смягчающим обстоятельством... Назначить наказание в виде трех лет шести месяцев колонии общего режима ", - заявил прокурор.

Вменяемое Горрингу, он же Ганижев, преступление относится к 2009-2010 годам, когда он еще не работал в крупнейшем геологическом холдинге России.

По данным следствия, Горринг, будучи доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Подмосковья Александра Газейкина, получил от бизнесмена в общей сложности более 19 миллионов рублей за "беспрепятственное ведение бизнеса".

После того, как предприниматель перестал платить за покровительство, Горринг в ходе личных встреч потребовал у него еще "долг" в 5 миллионов рублей. Получив требуемую сумму, Горринг должен был отнести ее Газейкину, но был задержан.

В рамках уголовного дела его отправили под подписку о невыезде, однако после этого он скрылся и был объявлен в розыск. Позже Ганижев изменил фамилию и отчество и смог устроиться на высокий пост в "Росгеологию" (полностью принадлежит государству).

Прошлые грехи Горрингу припомнили после громкого скандала, который он сам же и устроил в начале этого года. В социальных сетях появилось видео с топ-менеджером, на котором он во время компьютерной игры, обильно матерясь, рассказывал в том числе об интимных отношениях с подчиненными. После этого Горринга уволили из компании, а вскоре и задержали.