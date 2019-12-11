В Одессе опознали пятого погибшего при пожаре в колледже

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Пятой опознанной жертвой пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса стала преподавательница учреждения, заявила в среду вице-мэр Светлана Бедрега.
В Одесском колледже экономики 4 ноября произошел пожар. Погибли 12 человек, еще четыре считаются пропавшими без вести. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает три версии возгорания - неисправность электрооборудования, умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем.
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"Опознана еще одна жертва пожара в доме Асвадурова на Троицкой, 25… Это 48-летняя преподавательница Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Наталья Третьякова", - приводит заявление Бедреги на заседании Городского совета местное издание "Думская".
По словам вице-мэра, женщину опознали родственники. По другим жертвам пожара проводятся экспертизы ДНК. "Без этого родные отказываются хоронить своих погибших", — отметила она.
По информации издания, Третьякова стала пятой опознанной жертвой пожара.
Ранее губернатор Одесской области Максим Куцый сообщил, что около 127 тысяч долларов выделят из областного бюджета для помощи семьям погибших и пострадавшим из-за пожара.