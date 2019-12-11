В Одессе опознали пятого погибшего при пожаре в колледже

Сотрудник пожарной службы во время тушения пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса

Сотрудник пожарной службы во время тушения пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Пятой опознанной жертвой пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса стала преподавательница учреждения, заявила в среду вице-мэр Светлана Бедрега.

В Одесском колледже экономики 4 ноября произошел пожар. Погибли 12 человек, еще четыре считаются пропавшими без вести. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает три версии возгорания - неисправность электрооборудования, умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем.

"Опознана еще одна жертва пожара в доме Асвадурова на Троицкой, 25… Это 48-летняя преподавательница Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Наталья Третьякова", - приводит заявление Бедреги на заседании Городского совета местное издание "Думская".

По словам вице-мэра, женщину опознали родственники. По другим жертвам пожара проводятся экспертизы ДНК. "Без этого родные отказываются хоронить своих погибших", — отметила она.

По информации издания, Третьякова стала пятой опознанной жертвой пожара.