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В Чечне отреагировали на санкции США против главы полиции Грозного
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РИА Новости

В Чечне отреагировали на санкции США против главы полиции Грозного

14:48 11.12.2019
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел по Чеченской Республике Руслан Алханов
Министр внутренних дел по Чеченской Республике Руслан Алханов
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Министр внутренних дел по Чеченской Республике Руслан Алханов. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 11 дек – РИА Новости. Глава МВД по Чечне Руслан Алханов предложил вслед за начальником УМВД Грозного Асланом Ирасхановым включить в санкционный список госдепа США весь личный состав силового ведомства.
Во вторник госдепартамент США заявил о включении в санкционный список главы УМВД по Грозному "за серьезные нарушения прав человека".
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"Госдеп регулярно пополняет "санкционный список" достойными, уважаемыми представителями нашего народа, среди которых и сотрудники МВД по Чеченской республике. Дабы облегчить им работу, предлагаем уже не в первый раз пополнить этот пресловутый список всем личным составом МВД по республике", - говорится в заявлении министра.
Министр отмечает, что все сотрудники ведомства "готовы идти до конца по выбранному пути мира и созидания во благо нашей Родины – России, указанному нам нашим национальным лидером, первым президентом ЧР Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым".
Он напомнил, что в борьбе с международным терроризмом в регионе отдали свои жизни более 1600 сотрудников МВД по Чечне.
"Госдеп самолично принимает решения на основании выдуманных историй своими же агентами, которые ими проплачиваются. Их совершенно не интересует то, что по выдуманной истории агентов госдепа надзорными и следственными органами проводились проверки. В итоге данная история не нашла своего объективного подтверждения", - отмечается в заявлении министра.
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Чеченская республикаРуслан АлхановГрозныйСШАОбщество
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