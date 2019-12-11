В Чечне отреагировали на санкции США против главы полиции Грозного

ГРОЗНЫЙ, 11 дек – РИА Новости. Глава МВД по Чечне Глава МВД по Чечне Руслан Алханов предложил вслед за начальником УМВД Грозного Асланом Ирасхановым включить в санкционный список госдепа США весь личный состав силового ведомства.

Во вторник госдепартамент США заявил о включении в санкционный список главы УМВД по Грозному "за серьезные нарушения прав человека".

"Госдеп регулярно пополняет "санкционный список" достойными, уважаемыми представителями нашего народа, среди которых и сотрудники МВД по Чеченской республике . Дабы облегчить им работу, предлагаем уже не в первый раз пополнить этот пресловутый список всем личным составом МВД по республике", - говорится в заявлении министра.

Министр отмечает, что все сотрудники ведомства "готовы идти до конца по выбранному пути мира и созидания во благо нашей Родины – России, указанному нам нашим национальным лидером, первым президентом ЧР Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым".

Он напомнил, что в борьбе с международным терроризмом в регионе отдали свои жизни более 1600 сотрудников МВД по Чечне.