Памфилова считает принудительное лечение выходом для напавшего на нее

"Я знакомилась с экспертизой, насколько мне положено, как тщательно его проверяли. Там сложная картина: и детство его, и почему он поехал сюда. Его ведь могут и вылечить, это как раз даёт и кров - что он там, в лесу где-то жил. Он такой молодой, что вполне возможно, что его вылечат, и он ещё что-то в жизни сможет. Может быть, это даже лучший вариант в той ситуации, которая есть", - сказала Памфилова журналистам.