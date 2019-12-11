Памфилова считает принудительное лечение выходом для напавшего на нее

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова считает, что принудительное лечение может быть лучшим выходом для мужчины, который напал не нее в сентябре.
Следственный комитет завершил расследование дела о нападении на дом главы Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой, экспертиза показала, что нападавший психически болен, сообщила ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Уголовное дело передано в Генпрокуратуру с постановлением о направлении дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера.
"Я знакомилась с экспертизой, насколько мне положено, как тщательно его проверяли. Там сложная картина: и детство его, и почему он поехал сюда. Его ведь могут и вылечить, это как раз даёт и кров - что он там, в лесу где-то жил. Он такой молодой, что вполне возможно, что его вылечат, и он ещё что-то в жизни сможет. Может быть, это даже лучший вариант в той ситуации, которая есть", - сказала Памфилова журналистам.
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Ранее сообщалось, что в сентябре неизвестный проник в дом Памфиловой и несколько раз ударил ее электрошокером. Было возбуждено уголовное дело о разбойном нападении (ч. 3 ст. 162 УК РФ), совершенном с незаконным проникновением в ее жилище.
По данным СК, нападавшим оказался Ахад Карабалаев, который с 2014 года находится на территории РФ без постоянных места жительства и источника дохода. На дом Памфиловой он напал, чтобы украсть деньги и ценности.