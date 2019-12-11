РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-11T14:48+0300
https://ria.ru/20191211/1562259139.html
Памфилова считает принудительное лечение выходом для напавшего на нее
https://cdn23.img.ria.ru/images/155850/31/1558503136_0:201:3016:1898_1036x0_80_0_0_476e34ff7737d982b25d296ec6830553.jpg
РИА Новости

Памфилова считает принудительное лечение выходом для напавшего на нее

14:48 11.12.2019
252
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкБахыт Карабалаев, подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, в Басманном суде Москвы
Бахыт Карабалаев, подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова считает, что принудительное лечение может быть лучшим выходом для мужчины, который напал не нее в сентябре.
Следственный комитет завершил расследование дела о нападении на дом главы Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой, экспертиза показала, что нападавший психически болен, сообщила ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Уголовное дело передано в Генпрокуратуру с постановлением о направлении дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера.
"Я знакомилась с экспертизой, насколько мне положено, как тщательно его проверяли. Там сложная картина: и детство его, и почему он поехал сюда. Его ведь могут и вылечить, это как раз даёт и кров - что он там, в лесу где-то жил. Он такой молодой, что вполне возможно, что его вылечат, и он ещё что-то в жизни сможет. Может быть, это даже лучший вариант в той ситуации, которая есть", - сказала Памфилова журналистам.
Предварительные итоги единого дня голосования
10 сентября, 13:48
Володин объяснил отказ Памфиловой от охраны скромностью
Ранее сообщалось, что в сентябре неизвестный проник в дом Памфиловой и несколько раз ударил ее электрошокером. Было возбуждено уголовное дело о разбойном нападении (ч. 3 ст. 162 УК РФ), совершенном с незаконным проникновением в ее жилище.
По данным СК, нападавшим оказался Ахад Карабалаев, который с 2014 года находится на территории РФ без постоянных места жительства и источника дохода. На дом Памфиловой он напал, чтобы украсть деньги и ценности.
Бахыт Карабалаев, подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, в Басманном суде Москвы
8 сентября, 21:33
Памфилова заявила, что была готова накормить напавшего на нее человека
400000
Обсудить 0
Элла ПамфиловаСледственный комитет РФРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Палата
В Тюменской области выписали всех пострадавших от "гаффской болезни"
Сотрудник пожарной службы во время тушения пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
В Одессе опознали пятого погибшего при пожаре в колледже
Министр внутренних дел по Чеченской Республике Руслан Алханов
В Чечне отреагировали на санкции США против главы полиции Грозного
Густав Климт. Девушка. 1916
В Италии в стене нашли украденную картину Климта "Портрет женщины"
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев на конгрессе сирийского национального диалога в Сочи. 30 января 2018
Лаврентьев заявил о необходимости отмены санкций в отношении Сирии
Анна Егорова
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Помощник президента России Владислав Сурков
Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
В ЦИК оценили возможность онлайн-голосования на президентских выборах
Молоток судьи
В Иркутской области осудили двух подростков за убийство школьницы
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко призвала повысить зарплаты сотрудникам Росфинмониторинга
Бывший первый замглавы Росгеологии Руслан Горринг на заседании суда
Обвинение запросило для экс-замглавы "Росгеологии" 3,5 года колонии
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Зампрокурора в Иране выступил против освобождения французов
Вид на остров Хоккайдо с острова Кунашир
У берегов Японии нашли пустой пропавшую российскую лодку
Здание парламента Великобритании в Лондоне
ХАМАС отрицает вмешательство в выборы в Британии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07Источник: МИД огласит послу ФРГ ответные меры на высылку дипломатов
09:04Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16 человек
09:04Российские туристы выбрали города для новогоднего отдыха с детьми
09:03В Новокузнецке ввели режим "черного неба"
09:00Ученые рассказали, как выстроить диалог между Россией и ЕС
09:00Ученые выяснили, кому больше подходит конкуренция, а кому – кооперация
08:54В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
08:52Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:42Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
08:36В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
08:26Жителей южных Курил предупредили об ураганном ветре
08:21В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков
08:06Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
07:56Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске
07:38В Удмуртии уволили тренера спортшколы, избившую волейболисток на матче
07:28В Милане открылись "Новые галереи Леонардо"
07:23Ученые рассказали об опасности дневного сна
07:23В храме Христа Спасителя проходит прощание с Юрием Лужковым
07:22В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
07:16В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили тела
Лента новостейМолния