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Лаврентьев заявил о необходимости отмены санкций в отношении Сирии
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РИА Новости

Лаврентьев заявил о необходимости отмены санкций в отношении Сирии

14:46 11.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев на конгрессе сирийского национального диалога в Сочи. 30 января 2018
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев на конгрессе сирийского национального диалога в Сочи. 30 января 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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НУР-СУЛТАН, 11 дек - РИА Новости. Россия выступает за отмену всех санкций в отношении Сирии, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
"Мы выступаем за то, чтобы все санкции в отношении Сирии были отменены - как со стороны европейских стран, так и со стороны США, потому что это во-первых незаконно, а во-вторых будет способствовать восстановлению не только дипломатических, но и торгово-экономических отношений между странами, помогло бы в деле восстановления Сирии и благосостояния сирийцев", - сказал он на пресс-конференции по итогам 14-го раунда переговоров по Сирии в "астанинском" формате.
Лаврентьев добавил, что сложно говорить о возвращении беженцев, если в местах проживания не созданы необходимые условия.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский" формат (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
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