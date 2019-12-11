Лаврентьев заявил о необходимости отмены санкций в отношении Сирии

"Мы выступаем за то, чтобы все санкции в отношении Сирии были отменены - как со стороны европейских стран, так и со стороны США, потому что это во-первых незаконно, а во-вторых будет способствовать восстановлению не только дипломатических, но и торгово-экономических отношений между странами, помогло бы в деле восстановления Сирии и благосостояния сирийцев", - сказал он на пресс-конференции по итогам 14-го раунда переговоров по Сирии в "астанинском" формате.