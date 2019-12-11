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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
2019-12-11T14:46+0300
https://ria.ru/20191211/1562258848.html
Глава ЯНАО: нет препятствий, чтобы сделать наши города комфортными
https://cdn24.img.ria.ru/images/156225/85/1562258537_0:78:3018:1776_1036x0_80_0_0_27814cbf481e7d3498f3a17633236e1a.jpg
РИА Новости

Глава ЯНАО: нет препятствий, чтобы сделать наши города комфортными

14:46 11.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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О реализации в Ямало-Ненецкого автономном округе национальных проектов, о ключевых для региона вопросах жилищной политики, ситуации в медицине, создания комфортной городской среды и развитии авиаперевозок рассказал журналистам губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
- Расскажите, пожалуйста, о жилищной политике в регионе: расселении аварийных домов и строительстве новых, о переселении граждан, живущих в балках?
- Мы заложили программу внутри программы "Сотрудничество", когда люди в ускоренном режиме получают жилье, если они проживают в аварийном жилье. На следующий год мы финансирование программы увеличиваем втрое. Это серьезное решение и хорошее подспорье, наша задача – переселить людей максимально быстро.
- Какова кадровая ситуация в медицинских учреждениях ЯНАО, условия труда врачей и медперсонала, оснащенность оборудованием? Какие мероприятия осуществлялись, и что планируется реализовать в 2020 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение"?
- Медицина - это сложная тема, которой занимается государство. Что мы планируем? Действительно, со следующего года во многих городах начнем строительство новых больниц и поликлиник. Основной акцент делается на оказание первичной медико-санитарной помощи. Это то, чему наш президент уделяет серьезное внимание. Поликлиники, станции скорой медицинской помощи будут развиваться в целом ряде наших городов и поселков. В Салехарде будет целый медицинский городок, который будет создаваться на базе окружной салехардской больницы.
Салехард
21 ноября, 12:42Ямало-Ненецкий автономный округ
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В других регионах на базе областной столицы предоставляют медицинские услуги и при этом понимают, что даже сложного пациента из отдаленной деревни можно будет транспортировать в областной центр. С размерами территории Ямала это порой невозможно, мы должны все-таки на местах, в отдаленных районах оказывать необходимую медицинскую помощь. Это вопрос жизни и здоровья человека.
У нас запланированы строительство медицинского комплекса в Тазовском, целый ряд объектов в Яр-Сале и Шурышкарском районе. При этом будут появляться принципиально новые объекты. В Новом Уренгое будет развиваться радиологическое направление. Со следующего года начнется строительство радиологического корпуса. В рамках нового хирургического комплекса там же, в Новом Уренгое, будет развиваться центр сердечно-сосудистых патологий. То, что сегодня делается в Салехарде и Ноябрьске, где уже есть необходимое оборудование, есть специалисты, нужно распространить на Новый Уренгой. Там нужен такой же центр.
Знак wi-fi
3 ноября, 13:19Ямало-Ненецкий автономный округ
В больницах ямальских городов и крупных поселков появится бесплатный Wi-Fi
- Как будет проводиться благоустройство дворов в населенных пунктах Ямала и создание комфортной городской среды?
- Программу благоустройства мы хотим приблизить к людям. Чтобы наши северные, пустые, песчаные дворы превращались в уютные пространства, где есть спортивная и детская площадки, нормальная парковка, где это выглядит так, как должно выглядеть. На следующий год мы запланировали 700 дворов по Ямалу. Это большой объем. Вообще, программа очень хорошая, она отвечает на наш запрос, чтобы жизнь здесь становилась уютнее. Абсолютно нет никаких препятствий для того, чтобы сделать наши города очень хорошими.
- Как развиваются вертолетные перевозки в регионе?
- Нам важно не забывать про вертолетную связь с нашими поселками. Вертолет – это очень дорогой вид транспорта, эти направления мы тоже субсидируем. Когда у нас билет стоит 5-6 тысяч рублей, нужно понимать, что это 10-20% от реальной стоимости билета. Остальное регион берет на себя, чтобы люди смогли долететь в отдаленный поселок, потому что вертолетный полет в три часа – это очень дорого. В среднем час стоит 120-150 тысяч рублей. Стоимость билетов на вертолет в отдаленные поселки в ряде случаев в следующем году будет снижена, на остальные направления она просто не будет расти.
Школа
21 ноября, 14:49Ямало-Ненецкий автономный округ
На Ямале в 2020 году начнется реновация учебных заведений
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмалШурышкарский районСалехардОбщество
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