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Религия и мировоззрение
2019-12-11T14:43+0300
https://ria.ru/20191211/1562258734.html
Глава Южной Осетии передал РПЦ мощи мученика Иоанна Воина
https://cdn24.img.ria.ru/images/155724/97/1557249745_0:116:2308:1414_1036x0_80_0_0_e7f8326514eba7f127ec3f412f8cbfb4.jpg
РИА Новости

Глава Южной Осетии передал РПЦ мощи мученика Иоанна Воина

14:43 11.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 11 дек - РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов передал клирику русской православной церкви отцу Сергию мощи святого мученика Иоанна Воина и частицу животворящего креста, сообщает пресс-служба главы государства.
"Президент Анатолий Бибилов встретился с клириком РПЦ отцом Сергием (Кокоевым). Глава государства передал ему мощи святого мученика Иоанна Воина и частичку животворящего креста", - говорится в сообщении.
Святыни президенту предоставил российский меценат Юрий Хомяков во время недавней рабочей поездки Анатолия Бибилова в Москву, уточняет пресс-служба. "Хотел бы, чтобы все эти святыни хранили, оберегали и помогали нашему народу", – сказал Бибилов.
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Религия и мировоззрениеАнатолий БибиловНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМоскваЮжная ОсетияОбщество
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