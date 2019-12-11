Глава Южной Осетии передал РПЦ мощи мученика Иоанна Воина

"Президент Анатолий Бибилов встретился с клириком РПЦ отцом Сергием (Кокоевым). Глава государства передал ему мощи святого мученика Иоанна Воина и частичку животворящего креста", - говорится в сообщении.

Святыни президенту предоставил российский меценат Юрий Хомяков во время недавней рабочей поездки Анатолия Бибилова в Москву, уточняет пресс-служба. "Хотел бы, чтобы все эти святыни хранили, оберегали и помогали нашему народу", – сказал Бибилов.