Двух бывших челябинских чиновников подозревают в получении взятки

ЧЕЛЯБИНСК, 11 дек – РИА Новости. Два бывших сотрудника администрации Два бывших сотрудника администрации Челябинска подозреваются в получении взятки в особо крупном размере, решается вопрос об избрании им меры пресечения, сообщило в среду СУСК по региону.

Как сообщил РИА Новости в свою очередь источник в правоохранительных органах региона, один из подозреваемых - бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев, также работавший заместителем губернатора региона.

По данным следствия, подозреваемые в период исполнения должностных обязанностей получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов. Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

"Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников администрации города Челябинска, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, уточнили в региональном СУСК.

Известно, что в апреле губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил своего заместителя Евгения Тефтелева. Текслер пояснял, что "для решения новых задач нужны новые люди". Тефтелев до назначения заместителем губернатора был главой Челябинска.