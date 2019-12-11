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Двух бывших челябинских чиновников подозревают в получении взятки
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РИА Новости

Двух бывших челябинских чиновников подозревают в получении взятки

14:43 11.12.2019
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 11 дек – РИА Новости. Два бывших сотрудника администрации Челябинска подозреваются в получении взятки в особо крупном размере, решается вопрос об избрании им меры пресечения, сообщило в среду СУСК по региону.
Как сообщил РИА Новости в свою очередь источник в правоохранительных органах региона, один из подозреваемых - бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев, также работавший заместителем губернатора региона.
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По данным следствия, подозреваемые в период исполнения должностных обязанностей получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов. Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.
"Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников администрации города Челябинска, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, уточнили в региональном СУСК.
Известно, что в апреле губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил своего заместителя Евгения Тефтелева. Текслер пояснял, что "для решения новых задач нужны новые люди". Тефтелев до назначения заместителем губернатора был главой Челябинска.
Это не первый экс-глава Челябинска, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Так, по данным ФСБ, на бывшего градоначальника Сергея Давыдова было заведено дело по факту хищения в 2012-2015 годах денег в особо крупном размере у муниципального предприятия в сфере ЖКХ. В ходе расследования обвинение было переквалифицировано со статьи 159 УК РФ ("Мошенничество") на часть 1 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Давыдов находился под подпиской о невыезде. Кроме того, возбуждено уголовное дело и в отношении экс-главы Челябинска и экс-губернатора региона Михаила Юревича, который заочно арестован и объявлен в международный розыск по делу о взятках.
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8 декабря, 15:08
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Следственный комитет РФФСБ РФЧелябинскЧелябинская областьПроисшествия
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