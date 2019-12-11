АТОР: туроператоры считают 2019 год удачным для отрасли

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Серьезных потрясений, которые могли бы повлиять на туристический рынок России, в течение 2019 года отмечено не было, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Выступая на пресс-конференции, посвященной ситуации в туристической сфере, она отметила, что основные продажи по новогоднему периоду уже завершены на 90-92 процента.

"Мы можем подвести предварительные итоги и говорить о том, что в целом год был неплохим для туристической индустрии. Не было ни одного серьезного потрясения, ни одной ситуации, которая бы серьезно повлияла на конъюнктуру спроса, на расклад сил на рынке, на безопасность и защищенность наших туристов", — сказала Ломидзе.