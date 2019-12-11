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Туризм
2019-12-11T15:08+0300
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АТОР: туроператоры считают 2019 год удачным для отрасли
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РИА Новости

АТОР: туроператоры считают 2019 год удачным для отрасли

15:08 11.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТуристы на экскурсии в Исаакиевском соборе
Туристы на экскурсии в Исаакиевском соборе
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Серьезных потрясений, которые могли бы повлиять на туристический рынок России, в течение 2019 года отмечено не было, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Выступая на пресс-конференции, посвященной ситуации в туристической сфере, она отметила, что основные продажи по новогоднему периоду уже завершены на 90-92 процента.
"Мы можем подвести предварительные итоги и говорить о том, что в целом год был неплохим для туристической индустрии. Не было ни одного серьезного потрясения, ни одной ситуации, которая бы серьезно повлияла на конъюнктуру спроса, на расклад сил на рынке, на безопасность и защищенность наших туристов", — сказала Ломидзе.
По ее словам, несмотря на сложную экономическую ситуацию, можно говорить, что к концу году практически на всех популярных направлениях во всех видах туризма очевидна положительная динамика.
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