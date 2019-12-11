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Памфилова предложила выделить дополнительные места для сбора подписей
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РИА Новости

Памфилова предложила выделить дополнительные места для сбора подписей

14:37 11.12.2019
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© АГН "Москва" / Александр АвиловПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Нужны дополнительные пункты сбора подписей в поддержку кандидатов, которыми смогут воспользоваться все кандидаты и избиратели, заявила журналистам председатель ЦИК Элла Памфилова.
Ранее от экспертов и членов ЦИК звучали предложения обязать избирателей собственноручно вносить больше данных в подписные листы, чтобы сложнее было их фальсифицировать.
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"Наше предложение – чтобы избиратель в большей степени участвовал в заполнении этих листков и чтобы это сопровождалось условиями, в которых это можно сделать", - сказала Памфилова.
Она пояснила, что речь идет о том, чтобы предусмотреть дополнительные места в транспортной доступности, где независимо от погоды, времени суток и других причин можно будет в комфортных условиях оставлять подписи в поддержку кандидатов.
"Чтобы объявили, что, например, в Москве есть 15-20 таких мест, где любой кандидат приходит и собирает подписи. Это не вместо традиционной процедуры, а в дополнение. Мы не лишаем в своих предложениях кандидатов тех возможностей, которые у них есть сейчас", - пояснила Памфилова.
Она подчеркнула, что "нельзя требовать с человека делать какие-то дополнительные вещи, если для этого не созданы условия".
Памфилова добавила, что возможность собирать подписи через портал Госуслуг также рассматривается, но исключительно в сочетании с традиционными методами сбора подписей. "Все в дополнение, в развитие, но не одно замещает другое, чтобы не было ограничения прав той или иной группы избирателей или кандидатов", - сказала председатель ЦИК.
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