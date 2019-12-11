Памфилова предложила выделить дополнительные места для сбора подписей

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Нужны дополнительные пункты сбора подписей в поддержку кандидатов, которыми смогут воспользоваться все кандидаты и избиратели, заявила журналистам председатель ЦИК Нужны дополнительные пункты сбора подписей в поддержку кандидатов, которыми смогут воспользоваться все кандидаты и избиратели, заявила журналистам председатель ЦИК Элла Памфилова

Ранее от экспертов и членов ЦИК звучали предложения обязать избирателей собственноручно вносить больше данных в подписные листы, чтобы сложнее было их фальсифицировать.

"Наше предложение – чтобы избиратель в большей степени участвовал в заполнении этих листков и чтобы это сопровождалось условиями, в которых это можно сделать", - сказала Памфилова.

Она пояснила, что речь идет о том, чтобы предусмотреть дополнительные места в транспортной доступности, где независимо от погоды, времени суток и других причин можно будет в комфортных условиях оставлять подписи в поддержку кандидатов.

"Чтобы объявили, что, например, в Москве есть 15-20 таких мест, где любой кандидат приходит и собирает подписи. Это не вместо традиционной процедуры, а в дополнение. Мы не лишаем в своих предложениях кандидатов тех возможностей, которые у них есть сейчас", - пояснила Памфилова.

Она подчеркнула, что "нельзя требовать с человека делать какие-то дополнительные вещи, если для этого не созданы условия".