В Индии началась морская часть учения "Индра-2019"

Отряд кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", морского буксира "Виктор Конецкий" и танкера "Ельня", выполняющий плановые задачи дальнего похода, покинул 1 октября военную гавань Балтийска и взял курс в Индийский океан. На боевом корабле и судах отряда находятся группы антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтийского флота. Кроме того, "Ярослав Мудрый" несет на борту палубный вертолет Ка-27.

"Сегодня в порту Мармагао прошла торжественная церемония открытия морской части совместного российско-индийского межвидового военного учения "Индра-2019". В мероприятии приняли участие представители руководства учением от обеих сторон и личный состав российских и индийских кораблей. Отряд боевых кораблей Балтийского флота привлекается к участию в морской части учения впервые", — сказал Мартов.

Он отметил, что морская часть учения "Индра-2019" проводится с 10 по 19 декабря и включает в себя две фазы. Береговая фаза учения пройдёт в индийском порту Мармагао и завершится 15 декабря. Морская фаза совместных маневров будет проводиться с 16 по 19 декабря в акватории Индийского океана.