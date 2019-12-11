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В Индии началась морская часть учения "Индра-2019"
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РИА Новости

В Индии началась морская часть учения "Индра-2019"

14:35 11.12.2019
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© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов / Перейти в фотобанкСовместное маневрирование индийских и российских военных кораблей во время военно-морских учений "ИНДРА - 2014"
Совместное маневрирование индийских и российских военных кораблей во время военно-морских учений ИНДРА - 2014
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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КАЛИНИНГРАД, 11 дек — РИА Новости. Морская часть учения "Индра-2019", участие в котором принимает отряд кораблей Балтийского флота, стартовала в индийском порту Мармагао, сообщил журналистам представитель Балтфлота капитан первого ранга Роман Мартов.
Отряд кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", морского буксира "Виктор Конецкий" и танкера "Ельня", выполняющий плановые задачи дальнего похода, покинул 1 октября военную гавань Балтийска и взял курс в Индийский океан. На боевом корабле и судах отряда находятся группы антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтийского флота. Кроме того, "Ярослав Мудрый" несет на борту палубный вертолет Ка-27.

"Сегодня в порту Мармагао прошла торжественная церемония открытия морской части совместного российско-индийского межвидового военного учения "Индра-2019". В мероприятии приняли участие представители руководства учением от обеих сторон и личный состав российских и индийских кораблей. Отряд боевых кораблей Балтийского флота привлекается к участию в морской части учения впервые", — сказал Мартов.

Он отметил, что морская часть учения "Индра-2019" проводится с 10 по 19 декабря и включает в себя две фазы. Береговая фаза учения пройдёт в индийском порту Мармагао и завершится 15 декабря. Морская фаза совместных маневров будет проводиться с 16 по 19 декабря в акватории Индийского океана.
По словам Мартова, планом проведения морской части учения на среду предусмотрены конференция, взаимные посещения членами экипажей российского и индийского кораблей и официальный прием на борту корабля военно-морских сил Республики Индия.
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