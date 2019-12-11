В ЦИК оценили возможность онлайн-голосования на президентских выборах

"Даже если мы технически будем готовы, должно быть право выбора за избирателем. Есть ритуалы, традиции, привычки, и мы не должны людей их лишать. ...Люди собираются семьями, соседями, для них важно прийти на участок, купить пирожки - почему нет, если им так удобно. Надо оставить людям право выбора", - сказала Памфилова.