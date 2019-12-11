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В ЦИК оценили возможность онлайн-голосования на президентских выборах
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РИА Новости

В ЦИК оценили возможность онлайн-голосования на президентских выборах

14:34 11.12.2019 (обновлено: 14:42 11.12.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Если технологии электронного голосования будут отработаны, то гипотетическая возможность повсеместного ее использования на президентских выборах 2024 года существует, но надо оставить людям право выбора, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Ранее заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов заявил, что есть вероятность применения электронного голосования на выборах президента России в 2024 году.
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"Это будет зависеть от того, какие нам технологии предложат в марте. ...Какие технологии предложат, какие мы эксперименты проведем, насколько это пройдет успешно", - сказала Памфилова журналистам.
По ее словам, перед разработчиками, участвующими сейчас в НИОКР, стоит задача сделать электронное голосование кибербезопасным, с одной стороны, прозрачным, а с другой - сохранить тайну голосования.
"Если к 2024 году мы все отработаем, то может быть", - отметила она.
Она добавила, что электронное голосование "не может быть тотальным в любом случае".
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"Даже если мы технически будем готовы, должно быть право выбора за избирателем. Есть ритуалы, традиции, привычки, и мы не должны людей их лишать. ...Люди собираются семьями, соседями, для них важно прийти на участок, купить пирожки - почему нет, если им так удобно. Надо оставить людям право выбора", - сказала Памфилова.
В единый день голосования 8 сентября электронное голосование прошло в трёх округах в Москве - это первый округ (Зеленоград), десятый (Cеверное Лианозово – Бибирево) и 30-й (Чертаново Центральное - Чертаново Южное).
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ЦИКЭлла ПамфиловаАлексей Венедиктов (журналист)РоссияТехнологииПолитика
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