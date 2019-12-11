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Совфед попросил правительство принять меры по поддержке льноводства
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РИА Новости

Совфед попросил правительство принять меры по поддержке льноводства

14:32 11.12.2019 (обновлено: 14:33 11.12.2019)
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© РИА Новости / Л. Носов / Перейти в фотобанкУборка льна
Уборка льна
© РИА Новости / Л. Носов
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Уборка льна. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Совфед в среду принял обращение к правительству РФ с предложением ввести дополнительные меры господдержки льноводства.
"Совет Федерации выражает глубокую обеспокоенность ситуацией, связанной со сложным социально-экономическим положением субъектов РФ, расположенных на территории Нечерноземной зоны РФ, и считает необходимым уделить особое внимание развитию Нечерноземья. Одной из отраслей перспективной экономической специализации Нечерноземья могло бы стать льноводство", - отмечается в документе.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский во время встречи. 18 октября 2019
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Ивановский губернатор рассказал Путину о проекте развития льноводства
Сенаторы полагают, что для развития льноводства в стране требуется применение комплексного подхода и установление дополнительных мер государственной поддержки.
Законодатели считают, что нужно разработать программу по комплексному развитию Нечерноземья, ускорить принятие программы поддержки производства изделий из льна, а также поддержать создание всероссийского центра подготовки и повышения квалификации кадров для предприятий отрасли.
Также сенаторы считают необходимым провести анализ эффективности мер господдержки льняного комплекса страны в решении задач стимулирования производства, переработки льна и реализации готовой продукции на внутреннем и внешнем рынках с подготовкой предложений по совершенствованию указанных мер.
В обращении отмечается, что отсутствие необходимой техники привело к тому, что в ряде нечерноземных субъектов России сельскохозяйственные товаропроизводители либо полностью отказались от производства и переработки льна, либо сократили их объемы до минимума. Серьезными проблемами также являются дефицит кадров и кризис в сфере подготовки специалистов.
"В настоящее время ежегодная потребность внутреннего рынка оценивается экспертами в 450 тысяч тонн льняного волокна, однако его валовый сбор не превышает 40 тысяч тонн", - напоминают в Совфеде.
Губернатор Тверской области И. Руденя
8 августа, 19:51Тверская область
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