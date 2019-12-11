Совфед попросил правительство принять меры по поддержке льноводства

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Совфед в среду принял обращение к правительству РФ с предложением ввести дополнительные меры господдержки льноводства.

"Совет Федерации выражает глубокую обеспокоенность ситуацией, связанной со сложным социально-экономическим положением субъектов РФ, расположенных на территории Нечерноземной зоны РФ, и считает необходимым уделить особое внимание развитию Нечерноземья. Одной из отраслей перспективной экономической специализации Нечерноземья могло бы стать льноводство", - отмечается в документе.

Сенаторы полагают, что для развития льноводства в стране требуется применение комплексного подхода и установление дополнительных мер государственной поддержки.

Законодатели считают, что нужно разработать программу по комплексному развитию Нечерноземья, ускорить принятие программы поддержки производства изделий из льна, а также поддержать создание всероссийского центра подготовки и повышения квалификации кадров для предприятий отрасли.

Также сенаторы считают необходимым провести анализ эффективности мер господдержки льняного комплекса страны в решении задач стимулирования производства, переработки льна и реализации готовой продукции на внутреннем и внешнем рынках с подготовкой предложений по совершенствованию указанных мер.

В обращении отмечается, что отсутствие необходимой техники привело к тому, что в ряде нечерноземных субъектов России сельскохозяйственные товаропроизводители либо полностью отказались от производства и переработки льна, либо сократили их объемы до минимума. Серьезными проблемами также являются дефицит кадров и кризис в сфере подготовки специалистов.