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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2019-12-11T14:31+0300
https://ria.ru/20191211/1562257989.html
Руденя: Ржевский мемориал находится в высокой степени готовности
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РИА Новости

Руденя: Ржевский мемориал находится в высокой степени готовности

14:31 11.12.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиХод строительства Ржевского мемориала в Тверской области
Ход строительства Ржевского мемориала в Тверской области
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 11 дек – РИА Новости. Ржевский мемориал Советскому солдату, который должен быть открыт в мае будущего года – к 75-летию Великой победы - находится в высокой степени готовности, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Открытие мемориала станет одним из ключевых мероприятий празднования в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Двадцатипятиметровую бронзовую скульптуру весом более 80 тонн устанавливают на десятиметровом восьмигранном холме. На бетонных стенах в основании кургана закрепят стальные листы, на которых высекут имена красноармейцев, погибших подо Ржевом, а также разместят фотографии участников Ржевской битвы. На площадке в полном объеме выполнено обустройство инженерных коммуникаций, которое взяла на себя Тверская область.

"Значение Ржевской битвы невозможно переоценить. Монумент, который создаётся в Ржеве — это федеральный проект, филиал Музея Победы на Поклонной горе. Он будет не просто памятником, а местом ежегодного посещения многих граждан разных возрастов из регионов России и других государств. Уверен, что для жителей Верхневолжья, как детей, так и взрослых, мемориал станет любимым местом", - сказал губернатор на пресс-конференции в Твери в среду.

Он поддержал идею проведения комплексных экскурсий для школьников на мемориале и близлежащих к нему воинских захоронениях.
Игорь Руденя во время посещения строительной площадки Ржевского мемориала Советскому солдату
21 ноября, 16:46Союзное государство
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