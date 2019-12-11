Руденя: Ржевский мемориал находится в высокой степени готовности

ТВЕРЬ, 11 дек – РИА Новости. Ржевский мемориал Советскому солдату, который должен быть открыт в мае будущего года – к 75-летию Великой победы - находится в высокой степени готовности, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Открытие мемориала станет одним из ключевых мероприятий празднования в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Двадцатипятиметровую бронзовую скульптуру весом более 80 тонн устанавливают на десятиметровом восьмигранном холме. На бетонных стенах в основании кургана закрепят стальные листы, на которых высекут имена красноармейцев, погибших подо Ржевом, а также разместят фотографии участников Ржевской битвы. На площадке в полном объеме выполнено обустройство инженерных коммуникаций, которое взяла на себя Тверская область.
"Значение Ржевской битвы невозможно переоценить. Монумент, который создаётся в Ржеве — это федеральный проект, филиал Музея Победы на Поклонной горе. Он будет не просто памятником, а местом ежегодного посещения многих граждан разных возрастов из регионов России и других государств. Уверен, что для жителей Верхневолжья, как детей, так и взрослых, мемориал станет любимым местом", - сказал губернатор на пресс-конференции в Твери в среду.
Он поддержал идею проведения комплексных экскурсий для школьников на мемориале и близлежащих к нему воинских захоронениях.