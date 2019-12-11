Руденя: Ржевский мемориал находится в высокой степени готовности

"Значение Ржевской битвы невозможно переоценить. Монумент, который создаётся в Ржеве — это федеральный проект, филиал Музея Победы на Поклонной горе. Он будет не просто памятником, а местом ежегодного посещения многих граждан разных возрастов из регионов России и других государств. Уверен, что для жителей Верхневолжья, как детей, так и взрослых, мемориал станет любимым местом", - сказал губернатор на пресс-конференции в Твери в среду.