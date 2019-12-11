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У берегов Японии нашли пустой пропавшую российскую лодку
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РИА Новости

У берегов Японии нашли пустой пропавшую российскую лодку

14:30 11.12.2019 (обновлено: 16:31 11.12.2019)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на остров Хоккайдо с острова Кунашир
Вид на остров Хоккайдо с острова Кунашир
© РИА Новости
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Вид на остров Хоккайдо с острова Кунашир. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российская моторная лодка, вышедшая с шестью рыбаками в море еще 26 октября, обнаружена пустой у берегов Японии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота со ссылкой на Морской спасательно-координационный центр Владивосток.
Ранее в МСКЦ получили данные от береговой охраны Японии об обнаружении дрейфовавшего без людей у берегов Хоккайдо пластикового бота.
"Да, это действительно моторная лодка за (№ ор 0117 rus 25) которая ... 26.10.2019 года вышла с шестью рыбаками в заливе Владимир ... на рыбалку, и до настоящего времени их местоположение не было известно", - сообщили в Росморречфлоте.
Вознаграждение в 500 тысяч рублей в октябре объявили родственники пропавших в Приморье шестерых рыбаков, их друзья и 50 волонтеров продолжают поиски, сообщил РИА Новости друг одного из пропавших Евгений Суханов.
Японское море
9 ноября, 04:15
Буксир ТОФ подключился к поискам шести рыбаков, пропавших в Японском море
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РосморречфлотМоскваВладивостокЯпонияПроисшествия
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