У берегов Японии нашли пустой пропавшую российскую лодку

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российская моторная лодка, вышедшая с шестью рыбаками в море еще 26 октября, обнаружена пустой у берегов Японии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота со ссылкой на Морской спасательно-координационный центр Владивосток.
Ранее в МСКЦ получили данные от береговой охраны Японии об обнаружении дрейфовавшего без людей у берегов Хоккайдо пластикового бота.
"Да, это действительно моторная лодка за (№ ор 0117 rus 25) которая ... 26.10.2019 года вышла с шестью рыбаками в заливе Владимир ... на рыбалку, и до настоящего времени их местоположение не было известно", - сообщили в Росморречфлоте.
Вознаграждение в 500 тысяч рублей в октябре объявили родственники пропавших в Приморье шестерых рыбаков, их друзья и 50 волонтеров продолжают поиски, сообщил РИА Новости друг одного из пропавших Евгений Суханов.