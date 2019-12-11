У берегов Японии нашли пустой пропавшую российскую лодку

"Да, это действительно моторная лодка за (№ ор 0117 rus 25) которая ... 26.10.2019 года вышла с шестью рыбаками в заливе Владимир ... на рыбалку, и до настоящего времени их местоположение не было известно", - сообщили в Росморречфлоте.