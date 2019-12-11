Глава Якутии опроверг сообщение о платном проезде по мосту через Лену

Ранее Николаев отмечал, что модель окупаемости моста через Лену в Якутске не предполагает плату за проезд легковых авто, деньги будут брать с большегрузов. В СМИ появилась информация, что проезд будет платным для всех автомобилей, в том числе для легковых.

"Это абсолютный фейк. В концессионном соглашении, поданном группой ВИС, приведены определенные нормы, которые должны быть обязательно согласно закону. И те цифры по платному проезду легковых автомобилей - это возможная предельная стоимость проезда по платным мостам на территории республики Саха (Якутия), в том случае, если они будут построены. Это не значит, что плата для проезда легковых автомобилей будет введена. По Ленскому мосту платы для легковых автомобилей не будет", - сказал Николаев журналистам.