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Глава Якутии опроверг сообщение о платном проезде по мосту через Лену
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РИА Новости

Глава Якутии опроверг сообщение о платном проезде по мосту через Лену

14:30 11.12.2019 (обновлено: 17:25 11.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев назвал фейком информацию о том, что проезд по мосту через реку Лена у Якутска будет платным для всех видов транспорта, в том числе для легковых машин.
Ранее Николаев отмечал, что модель окупаемости моста через Лену в Якутске не предполагает плату за проезд легковых авто, деньги будут брать с большегрузов. В СМИ появилась информация, что проезд будет платным для всех автомобилей, в том числе для легковых.
"Это абсолютный фейк. В концессионном соглашении, поданном группой ВИС, приведены определенные нормы, которые должны быть обязательно согласно закону. И те цифры по платному проезду легковых автомобилей - это возможная предельная стоимость проезда по платным мостам на территории республики Саха (Якутия), в том случае, если они будут построены. Это не значит, что плата для проезда легковых автомобилей будет введена. По Ленскому мосту платы для легковых автомобилей не будет", - сказал Николаев журналистам.
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20 ноября, 19:14Республика Саха (Якутия)
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Айсен НиколаевЯкутияЯкутскОбщество
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