В России появится единая модель повышения квалификации педагогов

Таким образом, учителя смогут на различных площадках повышать уровень знаний по преподаваемому предмету, совершенствовать компетенции в части методической, психолого-педагогической деятельности и воспитательной работы. Из широкого набора образовательных программ они смогут выбрать ту, которая им актуально необходима.