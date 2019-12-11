В России появится единая модель повышения квалификации педагогов

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Российские педагоги образовательных учреждений смогут повышать квалификацию на стажировочных площадках, которые будут объединены в одну систему. С идеей создания такой платформы выступили в Министерстве просвещения.
Таким образом, учителя смогут на различных площадках повышать уровень знаний по преподаваемому предмету, совершенствовать компетенции в части методической, психолого-педагогической деятельности и воспитательной работы. Из широкого набора образовательных программ они смогут выбрать ту, которая им актуально необходима.
По данным ведомства, создание единого федерального портала поможет переформатировать систему дополнительного профессионального педагогического образования и сделать ее более доступной для всех участников.