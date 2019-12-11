РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
2019-12-11T20:11+0300
https://ria.ru/20191211/1562257819.html
В России появится единая модель повышения квалификации педагогов
https://cdn25.img.ria.ru/images/156225/77/1562257725_0:0:2201:1238_1036x0_80_0_0_6fde6ecb298fe25aa239dfc42b7e65fb.jpg
РИА Новости

В России появится единая модель повышения квалификации педагогов

15:49 11.12.2019 (обновлено: 20:11 11.12.2019)
984
© РИА Новости / Павел Комаров Учительница русского языка и литературы во время урока
 Учительница русского языка и литературы во время урока
© РИА Новости / Павел Комаров
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Российские педагоги образовательных учреждений смогут повышать квалификацию на стажировочных площадках, которые будут объединены в одну систему. С идеей создания такой платформы выступили в Министерстве просвещения.
Таким образом, учителя смогут на различных площадках повышать уровень знаний по преподаваемому предмету, совершенствовать компетенции в части методической, психолого-педагогической деятельности и воспитательной работы. Из широкого набора образовательных программ они смогут выбрать ту, которая им актуально необходима.
По данным ведомства, создание единого федерального портала поможет переформатировать систему дополнительного профессионального педагогического образования и сделать ее более доступной для всех участников.
3031014
Обсудить 0
Хорошие новостиХорошие новости
Рекомендуем
Трудовая книжка
Топилин раскрыл детали перехода на электронные трудовые
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Захарова рассказала об изменениях в подходе Киева к переговорам
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Кризис ВТО и ошибка российских караул-патриотов
Улица Фрунзе в Липецке
Липецкий учитель получил грант от правительства Москвы за развитие МЭШ
Студенты на лекции
В Минобрнауки считают, что требования к абитуриентам вузов будут расти
Пациентка в поликлинике
Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2
Президент РФ Владимир Путин и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи. 21 января 2019
Неисполнение расходов бюджета в 2019 году составит триллион рублей
Вид на Севастополь
В Севастополе школьник погиб, прыгая на кровати
Wi-Fi
Россиян предупредили об опасности бесплатного Wi-Fi
Здание Конгресса США в Вашингтоне
В сенате США одобрили билль, признающий Россию "спонсором терроризма"
Установка ханукии у Бранденбургских ворот в Берлине, Германия
"Мы предупреждали". Немецкие евреи заявили об угрозе для континента
Таракан
Российские мегаполисы атакуют "супертараканы"
Здание PGNiG в Варшаве. Архивное фото
Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа
Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле 41-е заседание Российского организационного комитета Победа
Путин: Россия правдой ответит на искажение фактов Второй мировой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:31Четверть россиян боится увольнения, показал опрос
09:30Владельцев "Зимней вишни" обязали выплатить потерпевшим 118 млн рублей
09:23В грузовике стрелков в Джерси-Сити нашли самодельную бомбу
09:21Аэропорт Ливерпуля возобновил работу после ЧП с частным самолетом
09:20Жена и дочери приехали на прощание с Лужковым в храм Христа Спасителя
09:13Компания Росатома сейчас не собирается возобновлять работы в Фордо
09:12Колонна МЧС c гуманитарной помощью прибыла в Донецк
09:07Источник: МИД огласит послу ФРГ ответные меры на высылку дипломатов
09:04Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16 человек
09:04Российские туристы выбрали города для новогоднего отдыха с детьми
09:03В Новокузнецке ввели режим "черного неба"
09:00Ученые рассказали, как выстроить диалог между Россией и ЕС
09:00Ученые выяснили, кому больше подходит конкуренция, а кому – кооперация
08:54В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
08:52Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:42Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
08:36В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
08:26Жителей южных Курил предупредили об ураганном ветре
08:21В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков
08:06Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
Лента новостейМолния