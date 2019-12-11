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Туризм
2019-12-11T14:26+0300
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Россия вошла в пятерку популярных турнаправлений, заявили в АТОР
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РИА Новости

Россия вошла в пятерку популярных турнаправлений, заявили в АТОР

14:26 11.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИсполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российское туристическое направление в 2019 году вошло в пятерку лидирующих дестинаций, продаваемых российскими туроператорами, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Выступая на пресс-конференции, посвящённой ситуации в туристической сфере, она подчеркнула, что закрепилась тенденция, которая формировалась последние 4-5 лет, и Россия вошла в пятерку лидеров по продажам.
"Тенденция, которая уже приобрела форму и стала частью реальности, заключается в том, что Россия вошла в топ-5 самых запрашиваемых и продаваемых направлений у туроператоров", - сказала Ломидзе.
Представитель АТОР напомнила, что до 2014-16 годов картина на внутреннем рынке страны была совершенно иной, доля туроператоров была крайне мала, но за последние несколько лет она увеличилась до 20%.
"Наши аналитики говорят, что эта оценка вполне корректна. Практически все крупные туроператоры предлагают внутренний турпродукт. В основном это массовые направления - Краснодарский край и Крым", - прокомментировала ситуацию она.
Ломидзе уточнила, что благодаря усилиям туроператоров к концу года в Краснодарском крае отдохнёт около 3-3,5 миллиона туристов и 1,2-1,5 миллиона отдыхающих придётся на Крым.
"То, что Россия вошла в пятерку самых продаваемых направлений у основных лидирующих игроков, говорит о том, что внутренний турпродукт обрёл совершенно другое позиционирование. Мы думаем, что эта тенденция не изменится", - считает спикер.
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ТуризмМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров РоссииНовости - ТуризмКрымКраснодарский крайРоссияОбщество
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