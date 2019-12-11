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Лаврентьев прокомментировал ситуацию с конституционным комитетом Сирии
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РИА Новости

Лаврентьев прокомментировал ситуацию с конституционным комитетом Сирии

14:24 11.12.2019
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© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в фотобанкСпецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев
Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 11 дек - РИА Новости. Москва надеется увидеть подвижки в работе конституционного комитета Сирии к следующей встрече в "астанинском" формате в марте 2020 года, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
"Как вы знаете, следующая встреча у нас в Нур-Султане намечена на март месяц. Я думаю, что к этому времени мы увидим, наверное, какие-нибудь позитивные результаты в деятельности конституционного комитета", - сказал он на пресс-конференции по итогам 14-го раунда переговоров по Сирии в "астанинском" формате.
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
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Лаврентьев: форсировать работу конституционного комитета Сирии нельзя
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
Представитель ООН на переговорах по Сирии Гейр Педерсен принимает участие в 14-м раунде переговоров по урегулированию ситуации в Сирии в Нур-Султане
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