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Туризм
2019-12-11T14:57+0300
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АТОР: в Анталье объявлен "красный" код погодной опасности
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РИА Новости

АТОР: в Анталье объявлен "красный" код погодной опасности

14:57 11.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВид на порт в Анталье
Вид на порт в Анталье
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Синоптики прогнозируют, что в турецкой Анталье в ближайшие два дня пройдут сильные ливни и град, сообщает АТОР.
Власти региона объявили "красный" код погодной опасности в шести районах провинции. Метеорологи подчеркивают, что такое в истории Турции произошло впервые.
По прогнозам, порывы ветра будут достигать до 20-23 метров в секунду. Местных жителей призывают не выходить на улицу без крайней необходимости. Все силы МЧС и коммунальных служб приведены в полную готовность.
По расчетам метеорологов, самые сильные дожди ожидаются в Кемере. Возможны затопление ливневой канализации, подтопление домов, обрывы линий электропередач, падение деревьев. Не исключены сбои в расписании авиасообщения.
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