АТОР: в Анталье объявлен "красный" код погодной опасности

Власти региона объявили "красный" код погодной опасности в шести районах провинции. Метеорологи подчеркивают, что такое в истории Турции произошло впервые.

По прогнозам, порывы ветра будут достигать до 20-23 метров в секунду. Местных жителей призывают не выходить на улицу без крайней необходимости. Все силы МЧС и коммунальных служб приведены в полную готовность.