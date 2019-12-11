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Минэкономразвития предложило защитить доходы россиян от кредиторов
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РИА Новости

Минэкономразвития предложило защитить доходы россиян от кредиторов

14:17 11.12.2019 (обновлено: 17:32 11.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПрохожий у здания министерства экономического развития Российской Федерации
Прохожий у здания министерства экономического развития Российской Федерации
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Министерство экономического развития предлагает установить "защищенный" от кредитных организаций уровень дохода граждан в размере прожиточного минимума, сообщил журналистам представитель ведомства.

"В последнее время в прессе появились комментарии относительно законопроекта, защищающего граждан с невысоким уровнем доходов от кредиторов. В связи с этим Минэкономразвития уточняет, что предполагаемый размер защищенного уровня доходов предполагается определить в размере прожиточного минимума. Для пенсионеров это будет, соответственно, прожиточный минимум пенсионеров", — объяснили в МЭР.

Ранее СМИ сообщили о планах министерства внести в правительство два законопроекта, определяющих уровень дохода, который должен оставаться у гражданина после взыскания всех долгов. Речь шла о том, чтобы запретить удержание долгов с минимальных пенсий, страховых пенсий по старости, обеспечения военных пенсионеров и пособий по временной нетрудоспособности. Исключение сделают лишь для взыскания задолженности по ЖКХ и обязательств по возмещению ущерба после совершения преступления, а также штрафов.
Как уточнялось, соответствующие документы направят на рассмотрение в комиссию по законопроектной деятельности. В Минтруде и Минэкономразвития подтвердили эту информацию.
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