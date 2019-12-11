Минэкономразвития предложило защитить доходы россиян от кредиторов

"В последнее время в прессе появились комментарии относительно законопроекта, защищающего граждан с невысоким уровнем доходов от кредиторов. В связи с этим Минэкономразвития уточняет, что предполагаемый размер защищенного уровня доходов предполагается определить в размере прожиточного минимума. Для пенсионеров это будет, соответственно, прожиточный минимум пенсионеров", — объяснили в МЭР.

Ранее СМИ сообщили о планах министерства внести в правительство два законопроекта, определяющих уровень дохода, который должен оставаться у гражданина после взыскания всех долгов. Речь шла о том, чтобы запретить удержание долгов с минимальных пенсий, страховых пенсий по старости, обеспечения военных пенсионеров и пособий по временной нетрудоспособности. Исключение сделают лишь для взыскания задолженности по ЖКХ и обязательств по возмещению ущерба после совершения преступления, а также штрафов.