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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-11T14:16+0300
https://ria.ru/20191211/1562257241.html
Лаврентьев: форсировать работу конституционного комитета Сирии нельзя
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РИА Новости

Лаврентьев: форсировать работу конституционного комитета Сирии нельзя

14:16 11.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 11 дек - РИА Новости. Искусственно ускорять работу конституционного комитета Сирии нельзя, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
"Хочу еще раз повторить, что по нашему мнению и по глубокому убеждению, ни в коем случае нельзя искусственно ускорять ход работы конституционного комитета", - заявил он на пресс-конференции по итогам встречи "астанинского" формата.
Представитель ООН на переговорах по Сирии Гейр Педерсен принимает участие в 14-м раунде переговоров по урегулированию ситуации в Сирии в Нур-Султане
Вчера, 13:49Война в Сирии
Педерсен: для заседания конституционного комитета Сирии нужна повестка
Очередной раунд заседаний конституционного комитета проходил в Женеве в конце ноября, однако заседания малой группы (которая готовит основные инициативы) не состоялись из-за разногласий между делегациями. Ранее член конституционного комитета Сирии от оппозиции Касем аль-Хатыб заявил РИА Новости, что делегация правительства Сирии ставит предварительные условия для проведения переговоров по конституции и затягивает процесс.
Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев
10 декабря, 13:01Война в Сирии
Лаврентьев оценил идею переноса конституционного комитета Сирии
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Война в СирииНур-СултанАлександр ЛаврентьевСирияВ мире
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