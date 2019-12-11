Лаврентьев: форсировать работу конституционного комитета Сирии нельзя

НУР-СУЛТАН, 11 дек - РИА Новости. Искусственно ускорять работу конституционного комитета Сирии нельзя, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
"Хочу еще раз повторить, что по нашему мнению и по глубокому убеждению, ни в коем случае нельзя искусственно ускорять ход работы конституционного комитета", - заявил он на пресс-конференции по итогам встречи "астанинского" формата.
Очередной раунд заседаний конституционного комитета проходил в Женеве в конце ноября, однако заседания малой группы (которая готовит основные инициативы) не состоялись из-за разногласий между делегациями. Ранее член конституционного комитета Сирии от оппозиции Касем аль-Хатыб заявил РИА Новости, что делегация правительства Сирии ставит предварительные условия для проведения переговоров по конституции и затягивает процесс.