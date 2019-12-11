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ВКонтакте назвала самые популярные треки и альбомы 2019 года
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РИА Новости

ВКонтакте назвала самые популярные треки и альбомы 2019 года

14:22 11.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБелорусский певец Тима Белорусских
Белорусский певец Тима Белорусских
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. VK и BOOM подвели итоги года и представили рейтинг самых прослушиваемых треков и альбомов.
"Песней 2019" признали "Грустный дэнс" от Artik & Asti feat. Артём Качер. В тройку лидеров также вошли трек "Витаминка" Тимы Белорусских и композиция "Девочка-война" дуэта HammAli & Navai.
"Альбомом 2019" стал релиз "Твой первый диск — моя кассета" Тимы Белорусских. Среди лидеров также JONY с диском "Список твоих мыслей" и GAYAZOV$ BROTHER$ со своей пластинкой "Кредо".
Команда ВКонтакте также отметила победителей в номинациях "Артист 2019", "Прорыв года 2019" и "Выбор пользователей 2019".
"Артистом 2019" стал Тима Белорусских — в VK и BOOM его песни послушали больше миллиарда раз в этом году. "Прорывом года" музыкальная редакция ВКонтакте назвала JONY — исполнитель вошёл в рейтинг с треком "Аллея". "Выбором пользователей 2019" стал Jah Khalib — его треки чаще всего публиковали пользователи на личных страницах и в сообществах.
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Тима БелорусскихВКонтакте
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