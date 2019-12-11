ВКонтакте назвала самые популярные треки и альбомы 2019 года

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. VK и BOOM подвели итоги года и представили рейтинг самых прослушиваемых треков и альбомов.

"Песней 2019" признали "Грустный дэнс" от Artik & Asti feat. Артём Качер. В тройку лидеров также вошли трек "Витаминка" Тимы Белорусских и композиция "Девочка-война" дуэта HammAli & Navai.

"Альбомом 2019" стал релиз "Твой первый диск — моя кассета" Тимы Белорусских. Среди лидеров также JONY с диском "Список твоих мыслей" и GAYAZOV$ BROTHER$ со своей пластинкой "Кредо".

Команда ВКонтакте также отметила победителей в номинациях "Артист 2019", "Прорыв года 2019" и "Выбор пользователей 2019".