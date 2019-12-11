В Китае в ДТП с участием автобуса пострадали 53 человека

Авария произошла утром в среду в 10.05 по местному времени (5.05 мск) на 124 километре скоростного шоссе G2511. Автобус направлялся из города Фушунь в провинции Ляонин в аймак Хинган во Внутренней Монголии, на момент аварии он находился в пути уже более 5 часов.