РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-11T14:13+0300
https://ria.ru/20191211/1562256971.html
В Китае в ДТП с участием автобуса пострадали 53 человека
https://cdn23.img.ria.ru/images/148593/11/1485931128_0:251:4811:2957_1036x0_80_0_0_b688a4738837fe8861a4f216a89a6518.jpg
РИА Новости

В Китае в ДТП с участием автобуса пострадали 53 человека

14:13 11.12.2019
131
© AP Photo / Ng Han GuanСкорая помощь в Пекине, КНР
Скорая помощь в Пекине, КНР
© AP Photo / Ng Han Guan
ПЕКИН, 11 дек – РИА Новости. Автобус перевернулся в среду на скоростной дороге в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, в результате все находящиеся в нем 53 человека были госпитализированы, сообщает Центральное телевидение КНР.
Авария произошла утром в среду в 10.05 по местному времени (5.05 мск) на 124 километре скоростного шоссе G2511. Автобус направлялся из города Фушунь в провинции Ляонин в аймак Хинган во Внутренней Монголии, на момент аварии он находился в пути уже более 5 часов.
В автобусе находились 51 пассажир и два водителя. Все они после аварии были оперативно госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.
Причина аварии пока неизвестна, ведется расследование.
Рейсовый автобус Неоплан, следуя по маршруту Волгоград – Елань, перевернулся в Михайловском районе Волгоградской области
Вчера, 07:55
Среди пострадавших в ДТП с автобусом под Волгоградом были двое детей
000101
Обсудить 0
Внутренняя МонголияКитайПроисшествияВ мире
Рекомендуем
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
Лаврентьев: форсировать работу конституционного комитета Сирии нельзя
Сотрудники правоохранительных органов Индии в Дели
В Индии не менее 25 демонстрантов пострадали в стычках с полицией
Аэропорт
Аэропорт Ливерпуля временно закрыли из-за ЧП с частным самолетом
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео назвал причину расширения санкций в отношении Ирана
Совместное маневрирование индийских и российских военных кораблей во время военно-морских учений ИНДРА - 2014
В Индии началась морская часть учения "Индра-2019"
Пожарная машина в Испании
В Испании загорелся завод по переработке растворителей
Новый премьер-министр Франции Эдуар Филипп на церемонии передачи полномочий в официальной резиденции премьер-министра Франции Hotel de Matingnon в Париже
Премьер Франции пообещал поднять минимальную пенсию до тысячи евро
Пожарные
В Эстонии пять человек погибли при пожаре в частном доме
Международный аэропорт Багдада, Ирак
В Багдаде две ракеты упали около международного аэропорта
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Зампрокурора в Иране выступил против освобождения французов
Вертолет ВВС США в Афганистане
Один человек погиб при взрыве у авиабазы НАТО в Афганистане
Министры и парламентарии Израиля перед голосованием в Кнессете
Кнессет Израиля принял решение о самороспуске
Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев
Лаврентьев прокомментировал ситуацию с конституционным комитетом Сирии
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
МИД предупредил россиян о ливнях и угрозе подтоплений в Анталье
На месте крупной коммунальной аварии в Варшаве, Польша
В Варшаве произошла серьезная авария на теплосети
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07Источник: МИД огласит послу ФРГ ответные меры на высылку дипломатов
09:04Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16 человек
09:04Российские туристы выбрали города для новогоднего отдыха с детьми
09:03В Новокузнецке ввели режим "черного неба"
09:00Ученые рассказали, как выстроить диалог между Россией и ЕС
09:00Ученые выяснили, кому больше подходит конкуренция, а кому – кооперация
08:54В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
08:52Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:42Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
08:36В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
08:26Жителей южных Курил предупредили об ураганном ветре
08:21В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков
08:06Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
07:56Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске
07:38В Удмуртии уволили тренера спортшколы, избившую волейболисток на матче
07:28В Милане открылись "Новые галереи Леонардо"
07:23Ученые рассказали об опасности дневного сна
07:23В храме Христа Спасителя проходит прощание с Юрием Лужковым
07:22В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
07:16В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили тела
Лента новостейМолния