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Зеленский подписал закон о бюджете Украины на 2020 год
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РИА Новости

Зеленский подписал закон о бюджете Украины на 2020 год

14:10 11.12.2019 (обновлено: 14:22 11.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 11 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о госбюджете на 2020 год, сообщается на сайте Верховной рады.
Как говорится в карточке законопроекта, 11 декабря закон "возвращен с подписью президента".
Верховная рада Украины ранее приняла разработанный кабмином госбюджет на 2020 год с дефицитом 2,09% ВВП, инфляцией на уровне в 5,5%, рост экономики составит 3,7%. Такой рост ВВП не совсем совпадает с озвученным в программе правительства. Минимальная зарплата в стране в следующем году вырастет на 550 гривен (22,6 доллара) и будет составлять по состоянию на 1 января 2020 года 4723 гривны (194,3 доллара).
Прожиточный минимум на Украине в 2020 году вырастет на 7,4% - до 2189 гривен (около 90 долларов). Украина намерена в 2020 году заимствовать 14,6 миллиарда долларов, из них 4,8 миллиарда долларов на внешнем рынке.
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