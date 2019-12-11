Зеленский подписал закон о бюджете Украины на 2020 год

Верховная рада Украины ранее приняла разработанный кабмином госбюджет на 2020 год с дефицитом 2,09% ВВП, инфляцией на уровне в 5,5%, рост экономики составит 3,7%. Такой рост ВВП не совсем совпадает с озвученным в программе правительства. Минимальная зарплата в стране в следующем году вырастет на 550 гривен (22,6 доллара) и будет составлять по состоянию на 1 января 2020 года 4723 гривны (194,3 доллара).