Свыше 75 тысяч семей Подмосковья получили выплаты за школьную форму

"Более 75 тысяч многодетных семей получили компенсацию на приобретение школьной формы в 2019 году. Общая сумма поддержки составила свыше 230 миллионов рублей", - приводит пресс-служба слова главы ведомства Ирины Фаевской.

Для получения выплаты, многодетным родителям необходимо предоставить справку о том, что ребенок учится в школе в Подмосковье. Многодетная семья может получить выплату на каждого ребенка раз в год на сумму в три тысячи рублей.