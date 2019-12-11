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2019-12-11T14:06+0300
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Свыше 75 тысяч семей Подмосковья получили выплаты за школьную форму
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РИА Новости

Свыше 75 тысяч семей Подмосковья получили выплаты за школьную форму

14:06 11.12.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкУченицы общеобразовательной школы
Ученицы общеобразовательной школы
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Свыше 75 тысяч многодетных семей Подмосковья получили компенсационную выплату за школьную форму в 2019 году, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
По данным пресс-службы министерства, в школах Московской области учится порядка 90 тысяч детей из многодетных семей.

"Более 75 тысяч многодетных семей получили компенсацию на приобретение школьной формы в 2019 году. Общая сумма поддержки составила свыше 230 миллионов рублей", - приводит пресс-служба слова главы ведомства Ирины Фаевской.

Для получения выплаты, многодетным родителям необходимо предоставить справку о том, что ребенок учится в школе в Подмосковье. Многодетная семья может получить выплату на каждого ребенка раз в год на сумму в три тысячи рублей.
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