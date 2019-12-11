В ДНР заявили об успешных испытаниях новой системы ПВО

Ранее в ведомстве заявляли о создании и принятии на вооружение новых комплексов радиоэлектронной борьбы, которые позволяют успешно бороться с БПЛА противника, обнаруживать и создавать помехи различным средствам связи.

"В настоящее время окончены испытания инновационной Единой системы комплексной защиты объектов республики от огневого поражения противника с условным наименованием "Мантия-АРП", который объединит в себя средства артиллерии, РЭБ и ПВО, что обеспечит системное прикрытие воздушного и наземного пространства от посягательств противника"- говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Народной милиции ДНР.

В ведомстве отметили, что успешному запуску системы "Мантия-АРП" способствовали принятие на вооружение и внедрение в систему противовоздушной обороны республики комплекса радиоэлектронного подавления "Террикон-М2Н", созданного специалистами ДНР и позволяющего обнаруживать и блокировать работу каналов управления беспилотных летательных аппаратов противника.

"Также, специалистами нашей республики проведена модернизация зенитно-ракетных комплексов "ОСА-АК(М)", захваченных в качестве трофеев во время боев в 2014 году... Удалось увеличить дальность обнаружения воздушных целей до 65 км, их уничтожение по дальности до 15 километров, по высоте до 7 километров. Таким образом удалось увеличить эшелонированность ПВО республики и расширить возможности по борьбе с различными видами воздушных целей вплоть до самых небольших беспилотных летательных аппаратов", - отметили в управлении Народной милиции.