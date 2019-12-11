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В ДНР заявили об успешных испытаниях новой системы ПВО
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РИА Новости

В ДНР заявили об успешных испытаниях новой системы ПВО

14:04 11.12.2019 (обновлено: 14:17 11.12.2019)
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© РИА Новости / Ирина Геращенко / Перейти в фотобанкФлаги ДНР в Донецке
Флаги ДНР в Донецке
© РИА Новости / Ирина Геращенко
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Флаги ДНР в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК , 11 дек - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об окончании успешных испытаний новой системы ПВО "Мантия - АРП".
Ранее в ведомстве заявляли о создании и принятии на вооружение новых комплексов радиоэлектронной борьбы, которые позволяют успешно бороться с БПЛА противника, обнаруживать и создавать помехи различным средствам связи.
"В настоящее время окончены испытания инновационной Единой системы комплексной защиты объектов республики от огневого поражения противника с условным наименованием "Мантия-АРП", который объединит в себя средства артиллерии, РЭБ и ПВО, что обеспечит системное прикрытие воздушного и наземного пространства от посягательств противника"- говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Народной милиции ДНР.
© Фото : Донецкое Агенство НовостейЕдиная система комплексной защиты объектов ДНР от огневого поражения с условным названием "Мантия-АРП"
Единая система комплексной защиты объектов ДНР от огневого поражения с условным названием Мантия-АРП
© Фото : Донецкое Агенство Новостей
Единая система комплексной защиты объектов ДНР от огневого поражения с условным названием "Мантия-АРП"
В ведомстве отметили, что успешному запуску системы "Мантия-АРП" способствовали принятие на вооружение и внедрение в систему противовоздушной обороны республики комплекса радиоэлектронного подавления "Террикон-М2Н", созданного специалистами ДНР и позволяющего обнаруживать и блокировать работу каналов управления беспилотных летательных аппаратов противника.
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
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"Также, специалистами нашей республики проведена модернизация зенитно-ракетных комплексов "ОСА-АК(М)", захваченных в качестве трофеев во время боев в 2014 году... Удалось увеличить дальность обнаружения воздушных целей до 65 км, их уничтожение по дальности до 15 километров, по высоте до 7 километров. Таким образом удалось увеличить эшелонированность ПВО республики и расширить возможности по борьбе с различными видами воздушных целей вплоть до самых небольших беспилотных летательных аппаратов", - отметили в управлении Народной милиции.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
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9610003
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Популярные комментарии
Молодцы!!!
11 декабря, 14:06
Стас Титов
2200000
Верный ход. "Не смеют крылья черные Над Родиной летать, Поля ее просторные Не смеет враг топтать!"
11 декабря, 14:11
vvab6
2100000
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