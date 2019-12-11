Москалькова рассказала о ситуации с делами против крымчан на Украине

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Понимание с украинской стороной по поводу прекращения уголовного преследования в отношении крымчан есть, но парламент Украины пока не готов принять соответствующий законопроект, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее омбудсмен заявила, что в отношении граждан России, которые проживают на территории Крыма, могут быть возбуждены уголовные дела на Украине, о которых людям неизвестно, добавив, что так они могут быть подвергнуты уголовному преследованию при посещении украинской стороны.
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"Международное сообщество дистанцируется от обсуждения этой темы и каких-либо рекомендаций органам власти Украины, но мы на эту тему вели неоднократно переговоры с уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмилой Денисовой. И мне кажется, что понимание есть, и даже есть такой проект закона о прекращении уголовных дел в отношении крымчан, но я так понимаю, что парламент Украины пока не готов к принятию этого решения",- сказала Москалькова журналистам в среду.
Омбудсмен заявила, что люди имеют право выбора своего гражданства и не должны быть привлечены к уголовной ответственности за это.
"Люди ни в чем не виноваты, в том, что они сделали свой выбор по гражданству - в этом нет преступления. Люди вольны и свободны в своем выборе места проживания, гражданства и других прав",- заключила Москалькова.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".