Москалькова рассказала о ситуации с делами против крымчан на Украине

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Понимание с украинской стороной по поводу прекращения уголовного преследования в отношении крымчан есть, но парламент Украины пока не готов принять соответствующий законопроект, считает уполномоченный по правам человека в РФ Понимание с украинской стороной по поводу прекращения уголовного преследования в отношении крымчан есть, но парламент Украины пока не готов принять соответствующий законопроект, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Ранее омбудсмен заявила, что в отношении граждан России, которые проживают на территории Крыма , могут быть возбуждены уголовные дела на Украине, о которых людям неизвестно, добавив, что так они могут быть подвергнуты уголовному преследованию при посещении украинской стороны.

"Международное сообщество дистанцируется от обсуждения этой темы и каких-либо рекомендаций органам власти Украины, но мы на эту тему вели неоднократно переговоры с уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмилой Денисовой. И мне кажется, что понимание есть, и даже есть такой проект закона о прекращении уголовных дел в отношении крымчан, но я так понимаю, что парламент Украины пока не готов к принятию этого решения",- сказала Москалькова журналистам в среду.

Омбудсмен заявила, что люди имеют право выбора своего гражданства и не должны быть привлечены к уголовной ответственности за это.

"Люди ни в чем не виноваты, в том, что они сделали свой выбор по гражданству - в этом нет преступления. Люди вольны и свободны в своем выборе места проживания, гражданства и других прав",- заключила Москалькова.