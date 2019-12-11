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Осипов: снижение порога беспошлинного ввоза посылок будет обсуждаться
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РИА Новости

Осипов: снижение порога беспошлинного ввоза посылок будет обсуждаться

13:56 11.12.2019 (обновлено: 19:11 11.12.2019)
20107
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗапуск сортировочного центра по обработке заказов интернет-магазинов в Новосибирске
Запуск сортировочного центра по обработке заказов интернет-магазинов в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил предложение снизить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до 20 евро, сообщил его пресс-секретарь Олег Осипов.
Как отметил собеседник агентства, на соответствующем письме первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Медведев оставил резолюцию: "В целом — согласен. Подготовьте предложения для рассмотрения на СГП ЕврАзЭС".
Осипов подчеркнул, что окончательное решение не принято, вопрос будут обсуждать.
Согласно действующим правилам Евразийской экономической комиссии стоимость зарубежных интернет-покупок, в отношении которых не взимается пошлина, с 1 января 2019 года понизилась вдвое — до 500 евро в месяц, а с начала 2020-го планируется снижение до 200 евро. Минфин предложил снизить порог до 100 евро с 1 июля 2020-го, до 50 евро — с начала 2021 года и до 20 евро — с начала 2022-го.
По данным российской таможни, в 2011 году было обработано около 11 миллионов посылок в рамках интернет-торговли, а в 2018-м — уже свыше 348 миллионов. За десять месяцев 2019 года оформлено 275 миллионов посылок, то есть около одного миллиона в день.
Российский бизнес последовательно выступает за отмену беспошлинного порога, указывая, что зарубежные интернет-магазины находятся в более выгодном положении. В частности, президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов в интервью РИА Новости отмечал, что в Китае уже все посылки из-за рубежа облагаются пошлинами, Европа планирует это сделать с 2021 года. Сейчас в ЕС беспошлинный порог — 22 евро.
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Министерство финансов РФОлег ОсиповЕвразийский экономический союзДмитрий МедведевАнтон СилуановРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Смысл не лишить народ, а по иметь с народа.
11 декабря, 14:17
mr Pupkin
30641925
В чём смысл-лишить народ дешёвых товаров-ладно бы сами то что то производили?!
11 декабря, 14:02
Андрей Вишневский
27840407
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