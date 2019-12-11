Осипов: снижение порога беспошлинного ввоза посылок будет обсуждаться

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил предложение снизить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до 20 евро, сообщил его пресс-секретарь Олег Осипов

Как отметил собеседник агентства, на соответствующем письме первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Медведев оставил резолюцию: "В целом — согласен. Подготовьте предложения для рассмотрения на СГП ЕврАзЭС".

Осипов подчеркнул, что окончательное решение не принято, вопрос будут обсуждать.

Согласно действующим правилам Евразийской экономической комиссии стоимость зарубежных интернет-покупок, в отношении которых не взимается пошлина, с 1 января 2019 года понизилась вдвое — до 500 евро в месяц, а с начала 2020-го планируется снижение до 200 евро. Минфин предложил снизить порог до 100 евро с 1 июля 2020-го, до 50 евро — с начала 2021 года и до 20 евро — с начала 2022-го.

По данным российской таможни, в 2011 году было обработано около 11 миллионов посылок в рамках интернет-торговли, а в 2018-м — уже свыше 348 миллионов. За десять месяцев 2019 года оформлено 275 миллионов посылок, то есть около одного миллиона в день.