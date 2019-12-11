Власти объяснили, зачем сняли игрушки с елки на площади под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 11 дек - РИА Новости. Игрушки с новогодней елки на площади в городе Семилуки под Воронежем специально сняли, чтобы прохожие их не стали трогать и не уронили, сообщил РИА Новости и.о. главы города Сергей Жеребцов.

Видео, на котором мужчина и три женщины активно снимают шары со стоящей на площади елки и складывают их себе в полиэтиленовые мешки, появилось днем во вторник в Telegram-каналах и сразу вызвало резонанс. Автор видео с сожалением комментирует, что игрушки не успели повесить, как их уже воруют. По данным каналов, действие происходило в городе Семилуки Воронежской области. Полиция сообщила, что начала проверку по данному видео.

"С пятницы возле елки дежурит пост охраны. И так как ограждение еще не было установлено, силами охраны, работников детского дома творчества и городского предприятия вокруг елки на уровне роста снимали игрушки. И они ночевали у нас во дворце творчества тут же на площади, чтобы обеспечить сохранность (игрушек)", - сказал собеседник агентства.

По словам Жеребцова, на следующее утро елку оградили и игрушки повесили на место.