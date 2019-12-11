Вооруженная оппозиция Сирии обсудила работу конституционного комитета

"Мы провели с членами делегаций важные обсуждения касательно работы конституционного комитета... Мы поддерживаем деятельность конституционного комитета в Женеве и требуем от всех сторон преодолеть препятствия на этом пути и надеемся, что в течение предстоящего этапа мы снова сможем провести переговоры и можем утвердить повестку дня, в соответствии с которой будет продвигаться работа этой мини-комиссии в Женеве", - сказал он на пресс-конференции по итогам 14-го раунда переговоров по Сирии в астанинском формате.