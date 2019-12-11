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Вооруженная оппозиция Сирии обсудила работу конституционного комитета
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РИА Новости

Вооруженная оппозиция Сирии обсудила работу конституционного комитета

13:54 11.12.2019
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© РИА Новости / Алексей БабушкинНадпись Nursultan в парке Гашиктар в Нур-Султане.
Надпись Nursultan в парке Гашиктар в Нур-Султане.
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Надпись Nursultan в парке Гашиктар в Нур-Султане.. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 11 дек – РИА Новости. Сирийская вооружённая оппозиция надеется в скором времени согласовать повестку конституционного комитета, заявил глава делегации в Нур-Султане Ахмад аль-Тома.
"Мы провели с членами делегаций важные обсуждения касательно работы конституционного комитета... Мы поддерживаем деятельность конституционного комитета в Женеве и требуем от всех сторон преодолеть препятствия на этом пути и надеемся, что в течение предстоящего этапа мы снова сможем провести переговоры и можем утвердить повестку дня, в соответствии с которой будет продвигаться работа этой мини-комиссии в Женеве", - сказал он на пресс-конференции по итогам 14-го раунда переговоров по Сирии в астанинском формате.
Представитель ООН на переговорах по Сирии Гейр Педерсен принимает участие в 14-м раунде переговоров по урегулированию ситуации в Сирии в Нур-Султане
Вчера, 13:49Война в Сирии
Педерсен: для заседания конституционного комитета Сирии нужна повестка
Очередной раунд заседаний конституционного комитета проходил в Женеве в конце ноября, однако заседания малой группы (которая готовит основные инициативы) не состоялись из-за разногласий между делегациями.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
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Россия обсудит с Педерсеном содействие конституционному комитету Сирии
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