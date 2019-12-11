Вооруженная оппозиция Сирии обсудила работу конституционного комитета

НУР-СУЛТАН, 11 дек – РИА Новости. Сирийская вооружённая оппозиция надеется в скором времени согласовать повестку конституционного комитета, заявил глава делегации в Нур-Султане Ахмад аль-Тома.
"Мы провели с членами делегаций важные обсуждения касательно работы конституционного комитета... Мы поддерживаем деятельность конституционного комитета в Женеве и требуем от всех сторон преодолеть препятствия на этом пути и надеемся, что в течение предстоящего этапа мы снова сможем провести переговоры и можем утвердить повестку дня, в соответствии с которой будет продвигаться работа этой мини-комиссии в Женеве", - сказал он на пресс-конференции по итогам 14-го раунда переговоров по Сирии в астанинском формате.
Очередной раунд заседаний конституционного комитета проходил в Женеве в конце ноября, однако заседания малой группы (которая готовит основные инициативы) не состоялись из-за разногласий между делегациями.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.