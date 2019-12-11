В Индии не менее 25 демонстрантов пострадали в стычках с полицией

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 дек – РИА Новости. По меньшей мере 25 человек, включая нескольких студентов, пострадали в ходе столкновений с полицией в северо-восточном индийском штате Ассам на фоне принятия федеральным парламентом спорного законопроекта о предоставлении гражданства меньшинствам из соседних стран, сообщает в среду журнал India Today.
Скандальный законопроект, нацеленный на внесение поправок в закон о гражданстве 1955 года, предусматривает предоставление гражданства "преследуемым" меньшинствам - буддистам, сикхам, индусам, парсам и христианам - из Пакистана, Афганистана и Бангладеш, однако исключает мусульман. На днях члены нижней палаты парламента Индии (Лок сабха) поддержали эту инициативу подавляющим большинством голосов.
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Оппозиция полагает, что законопроект носит дискриминационный характер, поскольку лишает возможности получения гражданства мусульманами, при том, что в официально светской Индии с населением 1,3 миллиарда человек последователи ислама составляют более 10% населения. По мнению критиков, в этих условиях религиозная принадлежность не должна быть условием для получения гражданства.
Несогласные с этой инициативой горожане, члены общественных и студенческих объединений в различных городах Индии в среду вышли на акции протеста. В городе Гувахати (штат Ассам) демонстранты перекрыли несколько крупных транспортных артерий, а в ответ на призывы полицейских разойтись начали закидывать их камнями. Правоохранители применили слезоточивый газ и резиновые пули, несколько десятков человек были задержаны.
Как отмечают СМИ, действующая власть Индии не собирается давать гражданство мусульманам. Если закон все же будет принят, миллионам мусульманских мигрантов, которые нелегально перебрались в Индию десятилетия назад, грозит депортация.