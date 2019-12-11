РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-11T13:46+0300
https://ria.ru/20191211/1562255680.html
В Индии не менее 25 демонстрантов пострадали в стычках с полицией
https://cdn23.img.ria.ru/images/148575/41/1485754156_0:199:4680:2832_1036x0_80_0_0_d82344d66be5011987f48844c0649963.jpg
РИА Новости

В Индии не менее 25 демонстрантов пострадали в стычках с полицией

13:46 11.12.2019
129
© AP Photo / Manish SwarupСотрудники правоохранительных органов Индии в Дели
Сотрудники правоохранительных органов Индии в Дели
© AP Photo / Manish Swarup
Сотрудники правоохранительных органов Индии в Дели. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 дек – РИА Новости. По меньшей мере 25 человек, включая нескольких студентов, пострадали в ходе столкновений с полицией в северо-восточном индийском штате Ассам на фоне принятия федеральным парламентом спорного законопроекта о предоставлении гражданства меньшинствам из соседних стран, сообщает в среду журнал India Today.
Скандальный законопроект, нацеленный на внесение поправок в закон о гражданстве 1955 года, предусматривает предоставление гражданства "преследуемым" меньшинствам - буддистам, сикхам, индусам, парсам и христианам - из Пакистана, Афганистана и Бангладеш, однако исключает мусульман. На днях члены нижней палаты парламента Индии (Лок сабха) поддержали эту инициативу подавляющим большинством голосов.
Протестующие бросают коктейли Молотова в полицейские машины возле Гонконгского политехнического университета, 17 ноября 2019 года
22 ноября, 08:00
Гонконгские беспорядки могут перекинуться на Сингапур и Индию
Оппозиция полагает, что законопроект носит дискриминационный характер, поскольку лишает возможности получения гражданства мусульманами, при том, что в официально светской Индии с населением 1,3 миллиарда человек последователи ислама составляют более 10% населения. По мнению критиков, в этих условиях религиозная принадлежность не должна быть условием для получения гражданства.
Несогласные с этой инициативой горожане, члены общественных и студенческих объединений в различных городах Индии в среду вышли на акции протеста. В городе Гувахати (штат Ассам) демонстранты перекрыли несколько крупных транспортных артерий, а в ответ на призывы полицейских разойтись начали закидывать их камнями. Правоохранители применили слезоточивый газ и резиновые пули, несколько десятков человек были задержаны.
Как отмечают СМИ, действующая власть Индии не собирается давать гражданство мусульманам. Если закон все же будет принят, миллионам мусульманских мигрантов, которые нелегально перебрались в Индию десятилетия назад, грозит депортация.
201000
Обсудить 0
АссамИндияВ мире
Рекомендуем
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Зампрокурора в Иране выступил против освобождения французов
Наталья Поклонская
Поклонская пригласила главу парламента Индии посетить Крым
Израиль
Крайний срок формирования правительства Израиля истек
Совместное маневрирование индийских и российских военных кораблей во время военно-морских учений ИНДРА - 2014
В Индии началась морская часть учения "Индра-2019"
Скорая помощь в Пекине, КНР
В Китае в ДТП с участием автобуса пострадали 53 человека
Постпред США при ООН Келли Крафт
Постпред при ООН заявила, что США готовы к гибкости в диалоге с КНДР
Российско-индийские учения Индра
В Индии стартовали межвидовые учения "Индра-2019"
Ирак
Парламент Ирака отложил голосование по закону о выборах
Урумчи
Борьба с терроризмом в СУАР: стабильность выше всего
Турецкие военные недалеко от границы с Сирией
Операция Турции в Сирии ведет к тюркизации региона, заявил Джаафари
Мужчина проходит мимо предвыборных плакатов в Айн-Усера, Алжир
В столице Алжира накануне выборов президента начались протесты
Надпись Nursultan в парке Гашиктар в Нур-Султане.
Вооруженная оппозиция Сирии обсудила работу конституционного комитета
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии заявил, что у него, возможно, рак кожи
Министры и парламентарии Израиля перед голосованием в Кнессете
Кнессет Израиля принял решение о самороспуске
Сотрудник пожарной службы во время тушения пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
В Одессе опознали пятого погибшего при пожаре в колледже
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:12Колонна МЧС c гуманитарной помощью прибыла в Донецк
09:07Источник: МИД огласит послу ФРГ ответные меры на высылку дипломатов
09:04Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16 человек
09:04Российские туристы выбрали города для новогоднего отдыха с детьми
09:03В Новокузнецке ввели режим "черного неба"
09:00Ученые рассказали, как выстроить диалог между Россией и ЕС
09:00Ученые выяснили, кому больше подходит конкуренция, а кому – кооперация
08:54В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
08:52Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:42Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
08:36В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
08:26Жителей южных Курил предупредили об ураганном ветре
08:21В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков
08:06Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
07:56Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске
07:38В Удмуртии уволили тренера спортшколы, избившую волейболисток на матче
07:28В Милане открылись "Новые галереи Леонардо"
07:23Ученые рассказали об опасности дневного сна
07:23В храме Христа Спасителя проходит прощание с Юрием Лужковым
07:22В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
Лента новостейМолния