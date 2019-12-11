В Индии не менее 25 демонстрантов пострадали в стычках с полицией

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 дек – РИА Новости. По меньшей мере 25 человек, включая нескольких студентов, пострадали в ходе столкновений с полицией в северо-восточном индийском По меньшей мере 25 человек, включая нескольких студентов, пострадали в ходе столкновений с полицией в северо-восточном индийском штате Ассам на фоне принятия федеральным парламентом спорного законопроекта о предоставлении гражданства меньшинствам из соседних стран, сообщает в среду журнал India Today

Скандальный законопроект, нацеленный на внесение поправок в закон о гражданстве 1955 года, предусматривает предоставление гражданства "преследуемым" меньшинствам - буддистам, сикхам, индусам, парсам и христианам - из Пакистана, Афганистана и Бангладеш, однако исключает мусульман. На днях члены нижней палаты парламента Индии (Лок сабха) поддержали эту инициативу подавляющим большинством голосов.

Оппозиция полагает, что законопроект носит дискриминационный характер, поскольку лишает возможности получения гражданства мусульманами, при том, что в официально светской Индии с населением 1,3 миллиарда человек последователи ислама составляют более 10% населения. По мнению критиков, в этих условиях религиозная принадлежность не должна быть условием для получения гражданства.

Несогласные с этой инициативой горожане, члены общественных и студенческих объединений в различных городах Индии в среду вышли на акции протеста. В городе Гувахати (штат Ассам) демонстранты перекрыли несколько крупных транспортных артерий, а в ответ на призывы полицейских разойтись начали закидывать их камнями. Правоохранители применили слезоточивый газ и резиновые пули, несколько десятков человек были задержаны.