Зампрокурора в Иране выступил против освобождения французов

"Судья согласился отпустить моих клиентов под залог, однако заместитель прокурора выступил против. Поэтому для разрешения спора их дело будет направлено в Революционный суд", - заявил адвокат задержанных.
Он также добавил, что они ждут правильного и законного решения Революционного суда по этому вопросу.
Два сотрудника института политических исследований Sciences Po Ролан Маршаль и Фариба Адельхах, которая имеет французское и иранское гражданство, были задержаны властями Ирана по обвинению в сговоре против национальной безопасности.
Адельхах была задержана в июле этого года, о задержании Маршаля стало известно в октябре. МИД Франции назвал это "недопустимой ситуацией" и неоднократно призывал власти Ирана освободить заключенных.