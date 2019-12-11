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Зампрокурора в Иране выступил против освобождения французов
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РИА Новости

Зампрокурора в Иране выступил против освобождения французов

13:44 11.12.2019
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
МОСКВА/ТЕГЕРАН, 11 дек - РИА Новости. Французские граждане, задержанные в Иране, не были отпущены под залог, их дело направлено в Революционный суд, сообщает агентство ISNA со ссылкой на адвоката французов.
"Судья согласился отпустить моих клиентов под залог, однако заместитель прокурора выступил против. Поэтому для разрешения спора их дело будет направлено в Революционный суд", - заявил адвокат задержанных.
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
10 декабря, 23:46
Макрон потребовал немедленно освободить задержанных в Иране французов
Он также добавил, что они ждут правильного и законного решения Революционного суда по этому вопросу.
Два сотрудника института политических исследований Sciences Po Ролан Маршаль и Фариба Адельхах, которая имеет французское и иранское гражданство, были задержаны властями Ирана по обвинению в сговоре против национальной безопасности.
Адельхах была задержана в июле этого года, о задержании Маршаля стало известно в октябре. МИД Франции назвал это "недопустимой ситуацией" и неоднократно призывал власти Ирана освободить заключенных.
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