Зампрокурора в Иране выступил против освобождения французов

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана

МОСКВА/ТЕГЕРАН, 11 дек - РИА Новости. Французские граждане, задержанные в Французские граждане, задержанные в Иране , не были отпущены под залог, их дело направлено в Революционный суд, сообщает агентство ISNA со ссылкой на адвоката французов.

"Судья согласился отпустить моих клиентов под залог, однако заместитель прокурора выступил против. Поэтому для разрешения спора их дело будет направлено в Революционный суд", - заявил адвокат задержанных.

Он также добавил, что они ждут правильного и законного решения Революционного суда по этому вопросу.

Два сотрудника института политических исследований Sciences Po Ролан Маршаль и Фариба Адельхах, которая имеет французское и иранское гражданство, были задержаны властями Ирана по обвинению в сговоре против национальной безопасности.