Тульские предприятия направят 6 млрд рублей на природоохрану

ТУЛА, 11 дек — РИА Новости. Промышленные предприятия Промышленные предприятия Тульской области направят до 2021 года на природоохранные мероприятия 6,43 миллиарда рублей, сообщил министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов.

"Планы природоохранных мероприятий на 2018–2021 годы на общую сумму 6,43 миллиарда рублей утвердили 36 крупных промышленных предприятий", – заявил Панфилов на совещании c крупными промышленными предприятиями по вопросам обеспечения экологической безопасности региона под председательством губернатора Алексея Дюмина.

В свою очередь, глава региона отметил, что экологическая ситуация в регионе и в стране в целом оказывает огромное влияние на реализацию не только национального проекта "Экология", но и нацпроектов "Демография" и "Здравоохранение". Тульская область – один из наиболее индустриально развитых регионов в Центральном федеральном округе, и вопрос экологической безопасности для региона особенно актуален.

"У нас наблюдается положительная динамика по снижению технологического воздействия на окружающую среду, но работы в этом направлении ещё много. Очень важно, чтобы в неё включились все: органы власти, предприятия, контролирующие организации и экологическое сообщество", – сказал Дюмин.

Губернатор отметил, что нельзя сбавлять темпы работы по снижению уровня техногенного воздействия на окружающую среду. Очень важно не только проводить природоохранные мероприятия, но и заниматься экологическим воспитанием молодёжи, реагировать на обращения жителей, связанных с вопросами экологии.