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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
2019-12-11T13:44+0300
https://ria.ru/20191211/1562255512.html
Тульские предприятия направят 6 млрд рублей на природоохрану
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РИА Новости

Тульские предприятия направят 6 млрд рублей на природоохрану

13:44 11.12.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоТульский кремль. В центре: Успенский собор. Справа: флажок на крыше Никитской башни.
Тульский кремль. В центре: Успенский собор. Справа: флажок на крыше Никитской башни.
© РИА Новости / Алексей Куденко
ТУЛА, 11 дек — РИА Новости. Промышленные предприятия Тульской области направят до 2021 года на природоохранные мероприятия 6,43 миллиарда рублей, сообщил министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов.

"Планы природоохранных мероприятий на 2018–2021 годы на общую сумму 6,43 миллиарда рублей утвердили 36 крупных промышленных предприятий", – заявил Панфилов на совещании c крупными промышленными предприятиями по вопросам обеспечения экологической безопасности региона под председательством губернатора Алексея Дюмина.

В свою очередь, глава региона отметил, что экологическая ситуация в регионе и в стране в целом оказывает огромное влияние на реализацию не только национального проекта "Экология", но и нацпроектов "Демография" и "Здравоохранение". Тульская область – один из наиболее индустриально развитых регионов в Центральном федеральном округе, и вопрос экологической безопасности для региона особенно актуален.
"У нас наблюдается положительная динамика по снижению технологического воздействия на окружающую среду, но работы в этом направлении ещё много. Очень важно, чтобы в неё включились все: органы власти, предприятия, контролирующие организации и экологическое сообщество", – сказал Дюмин.
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Губернатор отметил, что нельзя сбавлять темпы работы по снижению уровня техногенного воздействия на окружающую среду. Очень важно не только проводить природоохранные мероприятия, но и заниматься экологическим воспитанием молодёжи, реагировать на обращения жителей, связанных с вопросами экологии.
Глава региона поручил Панфилову до 1 июня 2020 года со всеми предприятиями привести их планы природоохранных мероприятий до 2024 года в соответствие современным требованиям и новым тенденциям.
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Тульская областьАлексей ДюминТульская областьОбщество
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