Валдис Пельш на Днях Дальнего Востока в Москве расскажет о Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 дек — РИА Новости. Туристические возможности Камчатки будут представлены на фестивале "Дни Дальнего Востока в Москве" с 12 по 14 декабря, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства Камчатского края.
"При входе в выставочный комплекс "Экспоцентр" посетителей встретит камчатский павильон "Краб", в котором можно посмотреть видеоролики. Также регион на фестивале будет представлен тремя интерактивными зонами "Зима", "Лето" и "Селфи-Поинт". Желающие совершат виртуальную экскурсию по Камчатке на вертолете. Еще одна зона стилизована под серф-лагерь на Халактырском пляже с черным вулканическим песком", - сказал собеседник агентства.
Отдельная зона посвящена камчатской экстремальной гонке на собачьих упряжках "Берингия". Гости фестиваля "Дни Дальнего Востока в Москве" смогут сами немного побыть каюрами, с реальными нартами и собаками.
"Популярный шоумен Валдис Пельш, который был ведущим торжественного открытия "Берингии-2019", а также ведущим и продюсером документального фильма "Гвардии Камчатка", 14 декабря на фестивале выступит с лекцией на тему "Дальний Восток как образ жизни. Камчатка", - отметил представитель пресс-службы.