Валдис Пельш на Днях Дальнего Востока в Москве расскажет о Камчатке

"При входе в выставочный комплекс "Экспоцентр" посетителей встретит камчатский павильон "Краб", в котором можно посмотреть видеоролики. Также регион на фестивале будет представлен тремя интерактивными зонами "Зима", "Лето" и "Селфи-Поинт". Желающие совершат виртуальную экскурсию по Камчатке на вертолете. Еще одна зона стилизована под серф-лагерь на Халактырском пляже с черным вулканическим песком", - сказал собеседник агентства.